Schlossweihnacht lockt Tausende an

Geglückte Premiere: Trotz durchwachsenem Wetter strömen Massen nach Rochlitz, um im einzigartigen Ambiente der mittelalterlichen Anlage zu feiern.

Von Alexander Christoph

erschienen am 12.12.2016



Rochlitz. Die jahrhundertealten Mauern sind in bunte Farben getaucht. Im von Menschen gefüllten Innenhof duftet es nach Glühwein und Gebäck: Es ist Schlossweihnacht in Rochlitz, das erstemal überhaupt. Und tausende Gäste sind zur Premiere gekommen. Nando Sonnenschmidt spricht am Abend von mindestens 2500 Besuchern. Ein Stein scheint dem 39 Jahre alten Rochlitzer, der Chef der ortsansässigen Travdo Hotels & Resortsgesellschaft ist, vom Herzen zu fallen.

Denn am Vormittag stand die Veranstaltung aufgrund des stürmischen Wetters unter keinem guten Stern. Windböen hatten Weihnachtsbäume davongetragen; vereinzelt flogen Abdeckungen von Buden umher. Stress pur nicht nur für die Organisatoren, sondern auch für die zahlreichen Händler. Die Seelitzer Steinmetzmeisterin Annett Thalheim zog sogar mit ihren Stand in eine windgeschützte Ecke des Innenhofs um.

Stunden später ist von den Aufräumarbeiten nichts mehr zu merken. Besucher schlendern an den Buden vorbei, reihen sich geduldig in die Schlangen vor den Essenständen ein und folgen gebannt den Darbietungen auf den Bühnen. Diese Mischung erwies sich augenscheinlich auch als das Zugpferd. "Das ist hier wirklich schön gemacht, nur ein Waffelstand im Innenhof fehlt", sagt Andy Thorand aus Rochlitz. Dichtes Gedränge herrscht genauso im Tafelsaal und im Erdgeschoss des Südflügels. Hier ist Sandy Löbel mit ihrem Stand zu finden. "Wir sind sehr zufrieden", bemerkt die Inhaber des Rochlitzer Kinderladens "Malu". "Das ist eine gute Werbung für unsere Stadt", fährt sie fort.

Das sieht Dr. Martin Grzelkowski genauso. Der Präsident der Schlossgesellschaft, der neben Sonnenschmidt als Organisator mit im Boot ist, sagt: Wenn das Fest allen gefalle, sei das doch herrlich.