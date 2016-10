Schule sucht händeringend Sozialarbeiter

In der Rochlitzer Oberschule an der Mulde bräuchte mehr als jeder Zehnte individuelle Betreuung - und zwar nicht nur, um familiäre und freundschaftliche Probleme zu besprechen.

Von Ricarda Terjung

erschienen am 21.10.2016



Rochlitz. Notendruck, Streit mit der Freundin, Stress im Elternhaus: Es gibt viele Gründe, warum die Heranwachsenden der Rochlitzer Oberschule an der Mulde einen weiteren Schulsozialarbeiter gut gebrauchen könnten. Doch weit und breit ist keiner in Sicht. "Wir können kein Wissen vermitteln, wenn die Kinder nichts aufnehmen können", betont Katrin Ostermeier, die die Schule mit rund 300 Kindern und Jugendlichen leitet.

Schon im vergangenen Schuljahr haben sie und Vertreter des Vereins Muldentaler Jugendhäuser, der das Freizeitzentrum Schlossaue im Erdgeschoss des Gebäudes betreibt, den Bedarf analysiert. "Wir haben im Schnitt rund 40 junge Leute, die eine Einzelfallbetreuung brauchen", sagt Vereinschefin Susann Meißner. Peggy Erler ist eine der beiden studierten Sozialarbeiter vor Ort. Sie spielen mit den Schülern beispielsweise Karten oder Billard. Manchmal kocht Erler einem Kind einen Tee, ist da, hört zu. Doch bei ihr und ihrem Kollegen geht es vor allem um Gruppenbetreuung in der Freizeit und darum, nebenher zu erkennen, wenn ein Schüler Probleme hat. "Diese Fälle müsste dann ein Dritter übernehmen, der wirklich Zeit für den Einzelnen hat", sagt sie.

"Deutschlandweit sind mehr Schulsozialarbeiter nötig als noch vor ein paar Jahren", erklärt Michael Schieder, Sozialarbeiter und Studienberater an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt, die Schulsozialarbeit als Studienfach anbietet. Ein Grund: Die psychische und physische Gewaltbereitschaft unter Jugendlichen sei stark gestiegen. Das sehe man etwa am Mobbing im Internet. Und: "Auch Drogen sind vor allem in der Nähe zu Tschechien ein großes Thema", sagt er und verweist auf Crystal Meth. Diese Beobachtung wird durch Äußerungen des Leiters des Polizeireviers bestätigt. Jens Rödel stellte jüngsteine wesentlich höhere Anzahl an Rauschgiftdelikten in der Stadt im Vergleich zu den umliegenden Orten fest. "Das betrifft Menschen jeden Alters, auch Jugendliche", sagte Rödel.

Am Geld würde das Vorhaben, zumindest momentan, nicht scheitern: "Die Finanzierung ist geklärt", sagt Meißner. Ihr Verein wäre auch Träger der dritten Sozialarbeiter-Stelle. Bezahlt werden sollte sie vor allem mit Geld aus dem sächsischen Förderprogramm "Chancengerechte Bildung". Kreis und Stadt wollen die restlichen Kosten zu gleichen Teilen übernehmen. Aber: "Wir haben alle unsere Möglichkeiten ausgeschöpft, um einen geeigneten Bewerber zu finden", so Meißner. Bereits seit 1. Juni ist die Stelle ausgeschrieben. Besonders enttäuschend für die 50-Jährige: "Wir hatten sogar eine junge Frau gefunden. Nach einer Woche hat sie wieder aufgehört, weil ihr eine andere Stelle besser gefiel." Es gebe in Sachsen viele Stellen im sozialen Bereich, doch deutlich zu wenige Fachkräfte.

Dabei hätten Einrichtungen an anderen Orten im Umfeld von Chemnitz keine Probleme, Angestellte zu finden. Der Verein betreibt auch zwei Kindergärten und einen Jugendklub in Burgstädt. "Da finden wir schnell Personal", sagt die geborene Rochlitzerin. "Denn dort greift der Chemnitzer Speckgürtel." Rochlitz indes sei als Lebensraum für junge Leute nicht attraktiv genug. "Sie müssten die Möglichkeit haben, auch nach der Arbeit noch etwas zu erleben." Nicht zuletzt gebe es fast keinen Bauplatz mehr in der Stadt, um ein Eigenheim zu errichten.

Ein Fachkräfteproblem hatte der Verein Muldentaler Jugendhäuser auch beim Jugendclub in Geringswalde, der deshalb nach der Sommerpause 2016 nicht wieder geöffnet wurde.

Das Förderprogramm, über das der dritte Sozialarbeiter an der Rochlitzer Oberschule beschäftigt werden sollte, läuft Ende 2016 aus. "Jetzt noch jemanden einzustellen, hat deshalb keinen Sinn mehr", so Meißner. Denn bei dieser Arbeit gehe es um Vertrauen, und das lasse sich nicht in wenigen Wochen aufbauen.

Erst durch Recherchen der "Freien Presse" erfahren Meißner und Ostermeier, wie es weitergehen könnte: Der Freistaat will ab 2017 ein Landesprogramm "Schulsozialarbeit" auflegen, heißt es aus dem Sozialministerium. Im Plan für den Doppelhaushalt 2017/18 seien rund 15 Millionen vorgesehen. Projekte, die derzeit über das Programm "Chancengerechte Bildung" finanziert werden, sollen nahtlos weitergefördert und ins neue Programm aufgenommen werden. Richtlinien würden derzeit erarbeitet. Wenn der Landeshaushalt am Jahresende steht und Vereinschefin Meißner beginnen kann, den Förderantrag zu schreiben, wird es bestenfalls ein halbes Jahr dauern, bis er genehmigt ist, schätzt sie. "In diesem Schuljahr wird es mit einem neuen Sozialarbeiter also nichts mehr." Problematisch auch: "Wenn wir zum nächsten Schuljahr jemanden einstellen können, hat er eine private Planungssicherheit von nicht einmal anderthalb Jahren, ehe das Programm ausläuft. Ich verstehe, wenn das niemand will."

Was ihnen wirklich helfen würde? "Längere Förderperioden", sagt die Schulleiterin. Die Vereinschefin nickt und seufzt.