Schulen verkÃ¼rzen Unterrichtszeit

Schulen verkürzen Unterrichtszeit

erschienen am 12.09.2016



Rochlitz. Mit verkürztem Unterricht reagieren die Bildungseinrichtungen der Region auf die Hitze. So etwa reduziert die Evangelische Oberschule in Lunzenau am Dienstag die 90-Minuten-Blöcke auf 60 Minuten, die 45-Minuten-Schulstunde auf 30 Minuten. So wurde bereits am Montag verfahren.

Verkürzten Unterricht gibt es auch an der Evangelischen Werkschule Milkau sowie an der Rochlitzer Oberschule. "Die Stunden werden in komprimierter Form gehalten, sodass kein Fach ausfällt", erklärte Schulleiterin Katrin Ostermeier. An der Peniger Oberschule indes ist bereits klar, dass der verkürzte Unterricht bis Mittwoch gehalten wird. Am Peniger Gymnasium greift der Kurzplan ebenso wie an der Rochlitzer Einrichtung. Je nach Wetterlage soll dann weiter entschieden werden. (bp)