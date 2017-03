Schulleiterin unterrichtet in England

Katrin Ostermeier tauscht für drei Wochen ihren Arbeitsplatz. Sie will ihr Englisch festigen - und möglichst eine Schulpartnerschaft begründen.

Von Rita Türpe

erschienen am 13.03.2017



Rochlitz. Vor Katrin Ostermeier liegen drei aufregende Wochen: Die Leiterin der Oberschule "An der Mulde" reist am Mittwoch nach England, um an der Parkside Academy in Durham zu unterrichten und bei Kollegen am Unterricht teilzunehmen. Sie kennt bereits den Namen einer Schülerin, von der sie während der ersten Tage an der englischen Schule begleitet und mit dem Alltag dort vertraut gemacht werden soll. Ihre Ansprechpartnerin im Lehrerkollegium und eine Familie, bei der sie wohnen wird, haben sich ebenfalls schon gemeldet.

"Ich werde die Zeit genießen", sagt Ostermeier. An ihre Teilnahme am Hospitationsprogramm des Pädagogischen Austauschdienstes knüpft die 49-jährige Gemeinschaftskunde- und Englischlehrerin viele Erwartungen. "Natürlich will ich meine Fremdsprachenkenntnisse festigen", sagt sie. Ebenso wichtiger ist ihr der Blick hinter die Kulissen in der Bildungseinrichtung. "Ich behandle im Unterricht Jahr für Jahr Land und Schulsystem. Da ist es doch genial, vor Ort eigene Eindrücke zu gewinnen", sagt sie.

Ihre Familie hat überdies seit 1992 Austauschschüler aus den Vereinigte Staaten von Amerika, Südafrika, Finnland, Neuseeland und Argentinien aufgenommen. Auch Fremdsprachenassistenten und ein Kollegen aus Paraguay kamen bei ihr zu Hause in Döbeln unter. "Wir haben offene, ehrliche und zuverlässige Menschen kennengelernt", sagt Ostermeier. Die meisten Kontakte bestehen bis heute, und der Austausch bringe allen Beteiligten mehr als nur Sprachkenntnisse. "Die Ansichten, Interessen und Probleme sind weniger verschieden als man vermuten könnte", so die Lehrerin.

Von den Kollegen an der englischen Schule ist sie gefragt worden, ob sie dort Unterrichtsstunden in der Fremdsprache Deutsch hält und den Schülern bei der Prüfungsvorbereitung in diesem Fach hilft. Ebenso, ob sie während des Aufenthalts ein Netzball-Spiel mit anschauen und mit ins Kino gehen will. Sie freut sich über die Angebote. Auf den Unterricht hat sie sich gemeinsam mit Schülern der Klassenstufe 8 vorbereitet. "Sie haben Filme und Interviews über die Schule und unseren Alltag angefertigt, Anschauungsmaterial und Powerpoint-Präsentationen gestaltet", erklärt Ostermeier. Alle Texte sind in Deutsch und Englisch. Dafür haben die Schüler sogar Freizeit in den Ferien eingesetzt.

Wenn das Anklang findet, hofft Ostermeier, dass vielleicht ein länger währender Austausch zwischen den Schulen angestoßen werden kann. Leicht sei das nicht, weiß sie. Denn Englisch ist für deutsche Schüler die wichtigste Fremdsprache und entsprechend begehrt sind Schulkontakte mit Muttersprachlern. Die Schule in Durham gehört überdies zu den wenigen in Großbritannien, die ihren Schülern Deutsch als Fremdsprache anbieten.

Um die Rochlitzer Oberschüler hat sich Ostermeier auch Gedanken gemacht. "Wir haben Unterrichtsstoff vorgearbeitet, damit während meiner Abwesenheit keine Lücken entstehen", sagt sie.