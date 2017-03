Schulzukunft verunsichert Wechselburger

Die von Rochlitz angestrebte Gemeindefusion sorgt für Aufregung. Besonders das damit verbundene Angebot, die Grundschule zu retten, wird mit Skepsis betrachtet.

Von Babette Philipp

erschienen am 10.03.2017



Wechselburg. In Wechselburg herrscht zurzeit Verunsicherung. Ausgelöst wurde sie durch die von Rochlitz angetragene Eingemeindung und das damit verbundene Angebot, die Grundschule dauerhaft zu erhalten. "Immer wieder erreichen auch mich Anfragen der Bürger dazu. Vor allem eine Frage kristallisiert sich heraus: Wie sollen die neuen Schulbezirke aussehen?", teilt CDU-Gemeinderat Toni Knorr mit. Die Bürger fragten sich vor allem, ob es in den Ortsteilen von Rochlitz und eventuell denen der Verwaltungsgemeinschaften genügend Kinder gibt, um die geforderte Mindesterstklässlerzahl von 15 für Wechselburg zu erreichen.

Der Rochlitzer Oberbürgermeister Frank Dehne (parteilos) steht zu seiner Zusage. "Sollte sich durch eine Eingliederung von Wechselburg die Schulträgerschaft für Rochlitz insofern ändern, werden wir entsprechend den dann geltenden gesetzlichen Vorgaben bezüglich der erforderlichen Klassenstärke den Zuschnitt vornehmen", betont er.

Unter Berücksichtigung eventueller Rückstellungen und Weggänge an andere Schulen gibt es bezogen auf die Geburtenzahl dieses Jahr 75, kommendes 65 und 2019 72 Kinder im schulpflichtigen Alter in Rochlitz (siehe Kasten). Betrachtet man das auf räumlich für Wechselburg in Frage kommende Ortsteile wie Breitenborn oder Wittgendorf, fällt auf die Zahlen ein anderes Licht. Erst im Schuljahr 2021 könnte wieder ein Kind aus Wittgendorf in Wechselburg eingeschult werden. Aus Breitenborn stammen dieses Jahr 3 und kommendes Jahr 5 mögliche Erstklässler. In der Vergangenheit besuchten erfahrungsgemäß die meisten Breitenborner Kinder die nahe Narsdorfer Grundschule, wie Schulleiter Mirko Senftleben bestätigt. Bezöge man Seelitz, das mit Rochlitz per Verwaltungsgemeinschaft verbunden ist, in den neuen Schulbezirk ein, wären es mit 9 Kindern in diesem Jahr, sowie 11 in den beiden folgenden Jahren wieder ausreichend viele, um die Schülerzahl in Wechselburg so aufzufüllen, dass sie für eine erste Klasse genügt.

Das ist nach dem Willen der Sächsischen Bildungsagentur (BA) sogar schon für dieses Jahr angestrebt. "Das Rochlitzer Angebot bietet nach unserer Auffassung tatsächlich eine echte Chance für den Erhalt der Wechselburger Grundschule. Es wäre sehr günstig, wenn eine Anpassung der Schulbezirke, zunächst auf der Grundlage einer Zweckvereinbarung, bereits für das Schuljahr 2017/18 erfolgen könnte", so BA-Sprecher Lutz Steinert.

Sowohl Bürgermeisterin Renate Naumann (CDU) als auch Gemeinderätin Angela Bräunlich (parteilos) sehen das skeptisch. Schließlich habe man das bereits vor zwei Jahren, als das erste Mal die Mindestschülerzahl nicht erreicht wurde, unter anderem mit Seelitz versucht. Ohne Erfolg, wie auch der Seelitzer Bürgermeister Thomas Oertel (parteilos) bestätigt. "Es gab Gespräche, es wurde aber dann nicht weiter verfolgt, unsere Gemeinde schulbezirklich von Rochlitz zu trennen." Für Eltern bestehe die Möglichkeit, Ausnahmegenehmigungen zu beantragen. Wer wolle, könne sein Kind in Wechselburg einschulen lassen. Das sei aber bislang seines Wissens nur in Einzelfällen geschehen.

Naumann und Bräunlich betonen ebenso das Mitbestimmungsrecht der Eltern per Ausnahmegenehmigung und setzen stattdessen auf den jahrgangsübergreifenden Unterricht, über dessen Einführung die Schulkonferenz, die derartige Pläne bereits zweimal zurückgewiesen hat, demnächst erneut entscheiden wird. Dann wäre keine Mindestschülerzahl notwendig und die Schule stünde auch nicht mehr unter Beobachtungsstatus, was wiederum heißt, dass Fördermittel fließen könnten. Das wäre allerdings auch im Falle einer Eingemeindung der Fall. Denn wie der Rochlitzer OB betont, wolle man sich nicht nur hinsichtlich der Abc-Schützen um die Wechselburger Einrichtung bemühen, sondern es sei auch "ein gewisser finanzieller Spielraum für den Fortbestand der Schule maßgeblich". Dehne: "Rochlitz könnte nach jetzigem Stand den erforderlichen Eigenanteil zur Schulsanierung nach einem Gemeindezusammenschluss erbringen."

Diese Sanierungskosten belaufen sich laut Naumann auf eine Summe von rund 1,3 Millionen Euro. "Eine entsprechende Studie wurde bereits angefertigt und liegt dem Kultusministerium vor."