Seelitz: Straßenbau soll bis Weihnachten abgeschlossen sein

erschienen am 07.12.2016



Seelitz. Der Asphalt an der Straße "Am Ring" im Seelitzer Ortsteil Sörnzig konnte wegen des kalten Wetters noch nicht eingebaut werden, folgt aber voraussichtlich in den nächsten Tagen. Der Straßenbau soll bis Weihnachten abgeschlossen sein, erklärte der Bürgermeister Thomas Oertel (parteilos). Unter anderem wird die Decke saniert und die Straße so angepasst, dass sie besser vom Winterdienst befahren werden kann. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 208.000 Euro, davon steuerte der Freistaat 148.000 Euro zu. (fmu)