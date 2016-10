Seelitzer feiern Reformationstag mit Familienfest

erschienen am 31.10.2016



Seelitz. Ganz im Zeichen Martin Luthers wurde der Reformationstag in Seelitz gefeiert. Kirchgemeinde, evangelische Grundschule und Kindergarten, CVJM und der Verein mittelsächsischer Kultursommer hatten unter dem Motto "Voll verluthert" ein Familienfest auf die Beine gestellt. Höhepunkt war unter anderem ein Singspiel, in dem Grundschüler den Lebensweg Luthers nachzeichneten. Verschiedene Stationen auf dem Gelände neben der Kirche und eine Mitmach-Ausstellung brachten das Werk des Reformators näher. (fp)