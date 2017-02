Seelitzerin will Grundstück der alten Gärtnerei in Rochlitz kaufen

erschienen am 13.02.2017



Rochlitz. Nach jahrelangem Stillstand zeichnet sich für das Gelände der alten Gärtnerei an der Leipziger Straße in Rochlitz eine Lösung ab. Ein rund 1900 Quadratmeter großes Grundstück soll an eine Seelitzerin verkauft werden, die dort ein Haus errichten möchte. Seit Jahren hatte die Kommune die Fläche vergeblich zum Verkauf angeboten. Dass nun ein Teil veräußert werden kann, traf daher im Vorfeld der Stadtratssitzung am Dienstag, auf der der Verkauf beschlossen werden soll, auf Wohlwollen der Kommunalpolitiker.

Da das Grundstück weder erschlossen noch über eine direkte Anbindung an die Straße verfügt, muss die Kommune aber Abstriche im Kaufpreis hinnehmen. (jwa)