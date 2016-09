So viele HÃ¤ndler sind vor Ort

So viele Händler sind vor Ort

Tausende Rochlitzer haben gestern auf den Markt und in der Burgstraße den Händlerherbst gefeiert. Vom sonnigen Familienfest ist die Veranstaltung später zur Party geworden.

Von Roberto jurkschat

erschienen am 10.09.2016



Rochlitz. Bereits gegen 18.30 Uhr war die Peniger Innenstadt bestens gefüllt. Gefeiert wurde dort genauso wie in Rochlitz bis tief in die Nacht.

Auch die Peniger Händler setzen auf Modenschauen, hier präsentierten junge Models auf dem roten Teppich am Schloßplatz passende Kleidung.

Am Nachmittag zog es die Besucher in die Burgstraße zur Kindermodenschau, organisiert von Sandy Löbel, die 11 junge Models auf den Laufsteg schickte.

Die Eisboys heizten ihrem Publikum am Topfmarkt ein, auch die anderen Bühnen an der Burgstraße oder in der Bismarckstraße erwiesen sich als Anlaufpunkte.

Richard Hauffe (l.) und Antonio Mikley vom Freizeittreff "Schloßaue" verpassten einem VW Passat mit Farbdosen ein schickes Äußeres.

Die 180 Teilnehmer, darunter 103 Kinder, hatten gut zu strampeln: Beim Städtewettbewerb landete Rochlitz mit 242,14 Kilometern auf den vorerst 12. Platz.

An der elektronischen Reaktionswand T-Wall waren schnelle Reaktionen gefragt. Kein Problem damit hatten Daylin (vorn) und Deena.

Das Akkordeon Orchester Penig sorgte zu Beginn der Einkaufsnacht für Stimmung unter den Gästen. Zu später Stunde legten auch DJs auf.