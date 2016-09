SpÃ¤tsommer schickt FreibÃ¤der der Region in die VerlÃ¤ngerung

Spätsommer schickt Freibäder der Region in die Verlängerung

In Rochlitz geht die Saison wohl bis Mitte September, während in Penig Samstagabend Schluss und in Geithain und Geringswalde bereits seit Sonntag dicht ist. Die Bilanzen poliert dasmeteorologische Hoch auch noch etwas auf.

Von Andy Scharf und Babette Philipp

erschienen am 06.09.2016



Rochlitz. Der Altweibersommer lässt die Freibad-Betreiber in der Region auf einen versöhnlichen Saisonabschluss hoffen. Angesichts der warmen vergangenen Wochen ist die Anzahl der Besucher in den Einrichtungen noch einmal nach oben geschwappt. Damit kann voraussichtlich verhindert werden, dass der Sommer 2016 einen langjährigen Negativrekord markiert. Dies geht aus einer Umfrage der "Freien Presse" hervor.

In Rochlitz habe man bis einschließlich Samstag rund 16.000 Besucher gezählt, sagt Hauptamtsleiter Mario Rosemann. An die Werte aus dem Vorjahr komme man trotz der Schönwetter-Periode und Saisonbetrieb bis mindestens Mitte September aber nicht ran - 2015 waren im Vergleichzeitraum rund 23.000 Gäste gekommen. OB Frank Dehne (parteilos) kündigte gestern zudem an, dass bei Top-Wetter auch über den 15. September hinaus geöffnet bleiben könnte. Offen ist indes, wie sich das Ergebnis dieser auf die Eintrittspreise der nächsten Saison auswirkt. Dehne sagte jüngst, dass 2017 über höhere Ticketpreise gesprochen werde.

In Penig besuchten bisher 14.300Gäste das Freibad. "Das Superergebnis von 2015 mit 26.500 Besuchern können wir trotz des Spätsommers nicht überbieten. Aber immerhin sind es mehr Besucher als 2014", sagte eine Stadt-Sprecherin. Bis einschließlich Samstag wird das Bad geöffnet bleiben. Falls in der kommenden Woche auch noch Top-Wetter werde, müsse man kurzfristig entscheiden. Ob geöffnet werden kann, hänge von der Personalsituation ab, so die Sprecherin. Ein Schwimmmeister sei krank.

Mit 14.440 Besuchern ist die Badesaison 2016 in Geithain Geschichte. "Nach den spätsommerlichen Aussichten für Anfang September hatten wir uns nach Rücksprache mit der Stadt entschlossen, die Anlage über das vertraglich vereinbarte Saisonende hinaus zu öffnen", erläuterte Karsta Leuschner, Leiterin für den Bäderbetrieb in der Niederlassung Grimma der Oewa Wasser und Abwasser GmbH, die das Bad betreibt. Eigentlich wäre am 31. August der letzte Öffnungstag gewesen. Witterungsbedingt war aber bis Sonntag geöffnet.

"Die Saison 2016 kann man nicht mit dem Rekordsommer von 2015 vergleichen. Dafür war das Wetter in den vergangenen Wochen und Monaten zu unbeständig", sagte Oewa-Mitarbeiter Uwe Krause. Was fehlte, war nach seiner Einschätzung, eine stabile Wetterlage mit sommerlichen Temperaturen über einen längeren Zeitraum. Doch Krause ist nicht gänzlich unzufrieden. Er steht seit 2001 in Geithain am Beckenrand und erlebte - je nach Wetter - bessere und schlechtere Zeiten: 2015 kamen bis zum 1. September 19.543 Badegäste, so viele wie lange nicht. Nur 11.891 Besucher hingegen wurden in der Saison 2014 gezählt.

Auch in Geringswalde ist seit Sonntag Schluss. 11.760 Besucher verbuchte die Einrichtung an der Auenstraße laut Bürgermeister Thomas Arnold (parteilos), der diese Saison als "unterdurchschnittlich" bezeichnet. Im Vorjahr nutzen noch annähernd 18.000 Gäste das Freibad. Der Grund für den Rückgang liegt für den passionierten Schwimmer, der dort regelmäßig an seine Bahnen zieht, auf der Hand. "Es hatte selten mindestens an drei Tagen nacheinander hochsommerliche Temperaturen", so das Stadtoberhaupt. Herrschten diese nicht, wie eben am letzten Sonntag, blieben die Gäste aus. "An solchen Tagen kommen nur die Härtesten." (mit acr)