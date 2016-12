Sportler sollen mehr für Hallen in Penig zahlen

erschienen am 13.12.2016



Penig. Die Nutzungsentgelte für die Turnhallen an der Erich-Kästner-Grundschule und Bilz-Oberschule Penig sowie an der Schule in Oberhain sollen mit Jahresbeginn steigen. Kinder aus Peniger Vereine sollen die Einrichtungen allerdings weiterhin kostenlos nutzen können. Dies geht aus Plänen der Stadtverwaltung hervor, über die die Stadträte morgen debattieren werden. Die Verwaltung begründet die Erhöhungen in erster Linie mit gestiegenen Betriebskosten.

Durch höhere Gebühren sollen etwa 13.000 Euro mehr in die Kasse gespült werden. Im Gegenzug lässt sich die Stadt den Unterhalt dieser drei Hallen rund 250.000 Euro jährlich kosten. Der Turnraum in Niedersteinbach bleibt von den Plänen unberührt, da die Bedingungen schlecht sind. Im Zuge des Depotneubaus entsteht ein neuer Raum. (scf)