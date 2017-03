Stadrat für unterirdische Stromtrasse in Tauscha

Penigs Lokalpolitiker sind für eine Erdverkabelung der 110-Kilovolt-Leitung im Dorf. Ein offizieller Beschluss dazu steht aber noch aus. Dies ärgert die Bürgerinitiative. Zu spät ist es aber offenbar nicht.

Von Andy Scharf

erschienen am 16.03.2017



Penig/Chemnitz. Der Kampf gegen eine geplante Starkstromleitung über Tauscha geht in die finale Phase. Voraussichtlich im zweiten Quartal will das Energieunternehmen Mitnetz Unterlagen für das Planfeststellungsverfahren bei der Landesdirektion Sachsen einreichen, teilte eine Sprecherin gestern mit. Die Behörde muss letztlich die Baupläne genehmigen. Wie lange dies dauert, könne noch nicht gesagt werden, so die Behörde.

Das Energieunternehmen Mitnetz präferiert weiter eine Freileitung zwischen Röhrsdorf und Oberelsdorf. Geprüft wird zudem eine Erdverkabelung auf der gesamten Strecke - diese werde aber nur verfolgt, wenn die Kosten nicht das 2,75-fache der Freilandvariante betragen. Die Prüfung geschehe ergebnisoffen, so eine Mitnetz-Sprecherin. Die Tauschaer Bürgerinitiative (BI) ringt weiter um einen Kompromiss: Die 110-Kilovolt-Leitung soll im Bereich des Peniger Ortsteils in der Erde versenkt werden. Diese Variante verfolgt Mitnetz aber nicht. Siewird erst in Erwägung gezogen, wenn die Landesdirektion dies im Verfahren fordert. "Ob es eine Teilverkabelung gibt, wird das Verfahren zeigen", so eine Sprecherin.

Damit wird es nun auch für die Peniger Stadträte ernst. Denn sie müssen im Verfahren zu den Plänen des Energieunternehmens Stellung beziehen. Ein Ratsbeschluss steht an. BI-Sprecher Helmar Biering vermisst die bedingungslose Rückendeckung aus dem Rathaus - immerhin fehle bislang ein formales Bekenntnis des Gremiums. "Wir wollen klare Verhältnisse und die Unterstützung unserer Stadträte", forderte Biering.

Laut einer Peniger Stadtsprecherin hätte ein Beschluss außerhalb des anstehenden Genehmigungsverfahrens nur Symbolwirkung - SPD-Mann Ronny Wiehl hatte während der jüngsten Sitzung versucht, einen entsprechenden Antrag zu platzieren. Die Stadt sichert den Tauschaern dennoch Unterstützung zu. "Wir werden versuchen, dass die Belastung für die Bevölkerung so gering wie möglich ausfällt", so die Sprecherin. Man wolle daher auch einen Fachanwalt einbeziehen, um alle Möglichkeiten im Interesse der Anwohner auszuschöpfen.

Der Chemnitzer Rechtsprofessor Ludwig Gramlich bestätigt diese Auffassung. Eine Beteiligung im Vorfeld des Verfahrens sei zwar möglich, aber "nicht sehr sinnvoll" - schließlich sei die exakte Trassenführung nicht bekannt. Letztlich sei die Kommune nur ein normaler "Einwender" wie auch Bürger. Sonderrechte habe sie nicht, so Gramlich.

Die Stadträte stehen offenbar geschlossen hinter der Tauschauer Bürgerinitiative und der Forderung nach einer Erdverkabelung. Dies ist das Ergebnis einer Umfrage der "Freien Presse" unter Fraktionschefs. "Wir drängen darauf, dass die Starkstromleitung im Bereich Tauscha unter die Erde kommt", betonte Ringo Gründel, Frontmann von der Linksfraktion. Aus seiner Sicht gibt es keine Gründe, weshalb diese Variante nicht verfolgt werden soll. "Ich kann nicht nachvollziehen, weshalb Mitnetz noch immer daran festhält, zwei Extremvarianten statt diesen Mittelweg zu prüfen. Die Teilverkabelung wäre günstiger, als die Leitung komplett unter die Erde zu bringen", so Gründel. Mitnetz hatte zuletzt darauf verwiesen, dass es an Übergängen Störungen und Stromausfälle geben könne.

CDU-Fraktionschef Lars Genrich stimmt ein: "Die Tauschaer haben mit Autobahn und Bundesstraße genug Belastungen vor der Tür. Der Kompromissvorschlag ist im Bereich des Machbaren. In Bayern geht es schließlich auch."