Stadtentwicklung: Nun sollen BÃ¼rger mitreden

Stadtentwicklung: Nun sollen Bürger mitreden

Geringswalde lässt ein Konzept erstellen, wie mit Leerstand und maroden Gemäuern umgegangen werden soll. Dabei ist die Meinung der Einwohner gefragt und eine erste Gesprächsrunde geplant.

Von Marion Gründler

erschienen am 08.09.2016



Geringswalde. Geringswalde hat ein Problem. Konkret: 90 Brachen auf einer Fläche von rund 15 Hektar. So sieht die nüchterne Bilanz der Leipziger Projektgruppe Stadt+Entwicklung aus, die im Auftrag der Kommune nicht nur die Hinterlassenschaften längst untergegangener Industrien in Geringswalde erfasst, sondern genauso leer stehende Wohnhäuser und Landwirtschaftsgebäude.

Wie mit den aktuellen Gegebenheiten umgegangen und die Stärken der 4300-Seelen-Gemeinde herausgestrichen werden könnten, ist Ziel von Städteplanern und Stadtverwaltung. Verfügt doch Geringswalde nach Analyse der Projektgruppe architektonisch über eines der dicht bebautesten Gründerzeit-Ensembles in Mittelsachsen.

Die städtischen Entscheider wollen nicht losgelöst von den eigentlich Betroffenen agieren. Deshalb lädt Bürgermeister Thomas Arnold (parteilos) für 26. September zum Bürgerdialog und zu einer ersten Gesprächsrunde zu Themen wie Wohnungsleerstand und sinnvolle Umnutzung von Brachflächen ein. "Wir wollen die Einwohner mitnehmen in die Entscheidungsfindung, denn ohne deren Bereitschaft, sich in die Gestaltungsprozesse einzubringen, gerät jedes Strategiepapier unweigerlich zu Makulatur", sagt der Stadtchef. Ein wichtiges Kapitel stellt für Arnold die Wiederbelebung leer stehender Gebäude in der Innenstadt und den Ortsteilen dar.

"Wie verwaiste Wohnhäuser vor Verfall und Abriss bewahrt werden können, ist Teil eines der Vorträge, den Frank Pastille halten wird, den die Geringswalder unter anderem als Eigentümer der einstigen Lohgerberei an der Halbige kennen", so Arnold. Der Grimmaer Bauingenieur und "Denkmal-Doktor" verhalf nicht nur an Geringswaldes Dresdener Straße zwei Mehrfamilienhäusern zu neuem Glanz, sondern hauchte auch in Grimma, Glauchau und der Region Döbeln etwa 30 teils sehr alten Gebäuden frisches Leben ein. "Die Erhaltung alter Bausub-stanz sollte vor dem Abriss stehen", unterstreicht Arnold.

Gleichwohl wird die Stadt einen langen Atem brauchen. Denn bereits im Mai hatte Städteplaner Uwe Ferber den Stadträten klar machen müssen, dass mit staatlichen Zuschüssen für eine Umgestaltung der Innenstadt kaum zu rechnen ist, da die niedrige Einwohnerzahl Geringswaldes keine Förderung zu Wohnzwecken zulässt. Die Kommune, hielt der Städteplaner fest, werde sich selbst helfen müssen. Und er nannte Beispiele von Städten, in denen die Verwaltung Immobilieneigentümer mit Planungsbüros, Banken oder Handwerkerverbünden zusammenbringt und den Bauhof zum Entrümpeln einspannt.

Der Bürgerdialog beginnt am 26. September, 16.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. Ein Imbiss und Gesprächsrunden sind für 18.30 Uhr geplant. Fragen und Anregungen unter Stichwort "Bürgerdialog Geringswalde" können vorab per E-Mail gerichtet werden an: info@projektstadt.de oder bauamt@geringswalde.de. Postalisch an: Stadtverwaltung Geringswalde, Amt für Finanz- und Bauwesen, Markt 1, 09326 Geringswalde.