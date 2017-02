Stallpflicht belastet Tier und Mensch

Ein Vierteljahr lang sitzen Enten, Gänse und Co. nun schon im Stall fest. Züchter aus dem Muldental haben daher tausende Tiere geschlachtet. Sie halten die behördliche Anordnung für übertrieben - und fordern eine Ende der Sanktionen. Doch das ist nicht in Sicht.

Von Andy Scharf

erschienen am 21.02.2017



Rochlitz. Die Geflügelpest wird für Züchter und Händler offenbar zu einer existenzbedrohenden Seuche. Seit Mitte November müssen Gänse, Enten und Hühner in ihren Ställen bleiben. Und ein Ende der behördlich verhängten Sanktionen ist nicht angedacht, bestätigte das mittelsächsische Landratsamt gestern. Allerdings könnte es bei Gänsen aufgrund der anbrechenden Brutzeit Ausnahmen unter strengen Auflagen geben. Es mehren sich kritische Stimmen aus der Zuchtbranche, wonach dies übertrieben ist.

"Eine landesweite Stallpflicht ist Irrsinn und nicht artgerecht", betonte Steffen Loose, Chef der Oberhainer Rassegeflügelzüchter. Der 51-Jährige kann nicht nachvollziehen, weshalb auch in Gegenden wie Elsdorf, wo es im Umfeld keine Gewässer gibt, die Bestimmungen gelten. Das H5N8-Virus, das die Vogelgrippe überträgt, wurde bislang vor allem bei wild lebenden Wasservögeln und Aasfressern wie Bussarden nachgewiesen. Wäre die Krankheit hoch ansteckend und gefährlich, müssten "Vögel doch scharenweise vom Himmel fallen", mutmaßt Loose. Joachim Hammer, Kreischef der Mittweidaer Rassezüchter, sieht es genauso. Er verweist auf Folgen der Stallpflicht: Wohl tausende Zuchttiere seien in der Region bereits getötet worden, um mehr Platz in den Ställen zu haben. Halte die Stallpflicht bis Mai an, sei an eine Aufzucht von Wassergeflügel wie Gänsen aus biologischen Gründen nicht mehr zu denken. Die Züchter sehen ihr Hobby gefährdet.

Die nackten Zahlen scheinen Vermutungen der Zuchtfreunde zu bestätigen. Laut Landratsamt sind in den vergangenen drei Monaten erst drei Fälle von Vogelgrippe bei verendeten Tieren nachgewiesen worden - je ein Schwan und eine Stockente in Geringswalde und ein Graureiher in Flöha. Das Testergebnis eines Bussards, der jüngst an der B 175 bei Noßwitz gefunden worden war, steht weiter aus. Ein Behördensprecher warnt indes: Täglich gingen zahlreiche Meldungen von gefundenen Tieren ein. Aktuell lägen über 130 Proben im Labor, 33 Befunde stünden noch aus. Vögel könnten außerhalb von Ställen gehalten werden, sofern Gehege abgeschirmt sind.

Untersucht werden die Proben im Friedrich-Löffler-Institut. Die Anstalt hatte vergangene Woche Erkenntnisse zur Geflügelpest konkretisiert. Fazit: Das Virus breite sich weiterhin mit "großer Dynamik" aus. Dass Tiere nicht scharenweise vom Himmel fallen, passt laut Institut ins Bild. Denn auch scheinbar gesunde Wasservögel können das Virus in sich tragen. Es sei zu vermuten, dass sie es mit dem Kot ausscheiden, ohne zu erkranken oder zu verenden. Daher gehen die Experten davon aus, dass Funde toter Tiere "nur die Spitze des Eisbergs" seien. Das Risiko sei daher groß, dass das Virus in Nutztierhaltungen eingeschleppt werde.

Gerd Hinkelmann betreibt in der Gemeinde Seelitz einen Geflügelhof. Er darf keine lebenden Tiere verkaufen. Sein Fazit nach drei Monaten Stallpflicht: "Außer Suppenhühner haben wir nichts mehr zu schlachten." Gestern seien die letzten Broiler des Bestandes an der Reihe gewesen. Laut dem 64-Jährigen wird es schwerer und teurer, Jung- geflügel für die Aufzucht zu bekommen. Denn viele Tiere von Lieferanten seien bereits gekeult worden. Das wirkt sich letztlich auf das Geschäft aus: Wenn er keine Tiere zur Aufzucht verkaufen kann, bleiben letztlich auch Schlachtkunden weg. "Die Lage wird bedrohlicher", so Hinkelmann.

Gesetze und Verordnungen sind nicht unumstritten. Ein Veterinärmediziner, der namentlich nicht genannt werden will, runzelt die Stirn. "Da kann man sich ein Lächeln oft nicht verkneifen", so der Tierarzt. Im Herbst sei es fast normal, dass von den Zugvögeln mal einer vom Himmel falle. Früher habe man vieles nicht untersucht oder untersuchen können - tote Vögel wurden einfach entsorgt. Allerdings räumte der Tierarzt auch ein, dass das Vogelgrippe-Virus in Nutztierbeständen ein Massensterben auslösen kann. Gerade das müsse verhindert werden, betont der Peniger Veterinär Mario Stein. Die Stallpflicht sei sogar die einzige Möglichkeit. "Bricht die Seuche in Nutztierbeständen aus, müssen alle Tiere getötet werden. Denn es gibt keinen Impfstoff", so Stein. Dies hätte negative wirtschaftliche Folgen. Stein sieht auch für Hobbyzüchter in der Stallpflicht einen Vorteil. So sei es besser, dass Elterntiere später brüten, statt sich zu infizieren - dann wäre die jahrelange Zucht vergebens gewesen.

Joachim Hammer sieht es anders. Der Zuchtchef fordert mehr Forschung. Infizierte Tiere sollten beobachtet statt sofort geschlachtet zu werden. Man könne auf Leistung getrimmte, anfällige Nutztiere, die oft nur in Ställen leben, nicht mit Zuchttieren vergleichen.