Statt Gans gibt es zu Heiligabend Bigos

Der schwerst körperlich behinderte Gregor, für den innerhalb der Aktion "Leser helfen" der "Freien Presse" Geld gesammelt wird, verbringt das Fest in seiner alten Heimat. Mit den Eltern geht es zur Familie nach Luban in Polen.

Waldheim. Das Neunerlei ist weit über das Erzgebirge bekannt als Essen an Heiligabend. In Polen werden ebenfalls verschiedene Speisen zu diesem Fest serviert. Dort sind es sogar zwölf an der Zahl. Der Unterschied: Sie sind alle ohne Fleisch. "Es gibt zum Beispiel verschiedene Salate, gefüllte Teigtaschen, Sauerkraut und Rote-Beete-Suppe", zählt Ewa Wegener auf. Nachdem die Familie die vergangenen zwei Weihnachten in Deutschland verbracht hat, geht es dieses Jahr in das Elternhaus von Ewa, in dem auch Gregor Pucko aufgewachsen ist, ins polnische Luban. Gregor freut sich, seinen Großvater wiederzusehen, Onkel, Tante und die neunjährigen Zwillingscousinen.

"Es ist wie bei uns ein kirchliches Fest und ein Fest der Familie", sagt Horst Wegener, der zum zweiten Mal "polnisch feiert". "Beim ersten Mal war mein erster Gedanke: O Gott, das viele Essen!", erzählt er. Dass es an Heiligabend fleischlos zugeht, störe kein bisschen "Es ist von allem da und alles ganz lecker. Und wir essen ja hier auch nicht jeden Tag Fleisch."

Heiligabend - eher in der Heiligen Nacht - geht es in die Kirche. "Genau 24 Uhr", sagt Ewa Wegener. Erst nach diesem Besuch, an dem die gesamte Familie teilnimmt und natürlich auch Gregor, gibt es die Geschenke. Bei der katholischen Familie beschert sie das Christkind. Gregor wünscht sich Spiele für die Konsole. Unter anderem "FIFA 17", mit dem man per Play-Station Fußball spielen kann. Das tut Gregor mit Begeisterung - und ist so in einer Welt, die er in der Realität nicht erleben kann. Denn von Geburt an ist er schwerst körperlich behindert. Beim Spielen aber ist er nicht nur mittendrin, sondern trainiert auch die Beweglichkeit seiner Hände und Finger. Fast also eine Art Therapie? Gregor lacht schelmisch, durchschaut den Hintergedanken und fügt gleich hinzu, dass er sich auch ein Wrestling-Spiel für die Konsole wünscht.

Den Eltern genügt das Glück ihres Sohnes und das Zusammensein in Familie. "Wir haben doch alles und sind zufrieden damit", sagen sie und freuen sich auf die vielen Gespräche mit ihren Lieben. "Das erlebe ich viel intensiver. Ich will es mal mit Silvester vergleichen. Man stößt an und wünscht sich alles Gute. In Polen ist das anders. Da wird geredet, über das, was war, was kommt. Man geht ganz herzlich miteinander um und in Einzelheiten aufeinander ein", erklärt Horst Wegener. Natürlich spiele die Kirche eine große Rolle. Am ersten und zweiten Feiertag gehe man 12 Uhr ins Gotteshaus. Zudem werde zu Hause gebetet, gern auch gesungen. "Das sind unsere traditionellen Kirchenlieder und andere polnische Weisen, sehr schön und zum Teil auch sehr temperamentvoll", erzählt Ewa Wegener. Was die Dekoration betrifft, so unterscheide sich das Fest in beiden Ländern kaum: Der festlich geschmückte Weihnachtsbaum gehört ebenso dazu wie Engel und Gestecke. Aber während in Deutschland zum ersten Feiertag meist Geflügel, bevorzugt Gans, auf den Tisch kommt, isst man in Polen das Nationalgericht Bigos. "Dazu werden verschiedene Fleischsorten gebraten und dann zusammen mit gehobeltem Weißkohl und Pilzen geschmort", erklärt Ewa. "Mutter kocht das sehr gut. Ich esse es am liebsten", sagt Gregor. Und sein Ziehvater pflichtet ihm bei. Dazu wird Kompott aus getrocknetem Obst serviert, Kuchen steht auf dem Tisch, Brot ohnehin die ganze Zeit.

"Nach den drei Tagen ist man wie genudelt und froh, wenn es nur eine Kleinigkeit gibt", sagt Horst Wegener. Aber auch gelöst sei man, zufrieden, irgendwie von Wärme aufgefangen. "Kann man schwer beschreiben, das Gefühl. Aber es ist ein schönes, man ist füreinander da", sagt der 56-Jährige. Seine Frau nickt zustimmend, Gregor lächelt.

