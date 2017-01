Sternsinger auf dem Weg durch die Rochlitzer Region

erschienen am 08.01.2017



Rochlitz/Wechselburg. In zehn Gruppen sind am Samstag mehrere Dutzend Kinder der katholischen Pfarrei "Heilig Kreuz" als Sternsinger in der Region um Rochlitz unterwegs gewesen. Sie besuchten etwa 250 Haushalte, Geschäfte und Einrichtungen, darunter das Rochlitzer Rathaus, brachten den Segens-Schriftzug C+M+B an Türrahmen an und sammelten Spenden, in diesem Jahr für Kenia. Unter anderem soll das Geld dafür eingesetzt werden, den Wassermangel in dem afrikanischen Land zu bekämpfen. Am Sonntag feierten die Sternsinger einen Gottesdienst in der Wechselburger Basilika, danach besuchten sie das Kloster. Ein gemeinsames Mittagessen bildete den Abschluss der Aktion für die Kinder aus der Pfarrei für dieses Jahr. (hö)