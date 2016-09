StraÃŸe zur MÃ¶biusmÃ¼hle dicht

Straße zur Möbiusmühle dicht

erschienen am 16.09.2016



Seelitz/Städten. Die Verbindungsstraße zwischen dem Seelitzer Ortsteil Städten und der Möbiusmühle ist ab Montag für den Verkehr komplett gesperrt. Bis voraussichtlich zum 7. Oktober fräst die Milkauer Baufirma Wolff zunächst die alte Decke ab und teert anschließend den mehrere hundert Meter langen Abschnitt neu.

Die Umleitung erfolgt über Kolkau und Bernsdorf, teilte die Rochlitzer Stadtverwaltung mit. Ebenfalls in der kommenden Woche soll auch am Ring in Sörnzig eine neue Asphaltschicht aufgezogen werden. Laut Bürgermeister Thomas Oertel (parteilos) ist keine Vollsperrung nötig, da in mehreren Abschnitten gebaut werde. (scf)