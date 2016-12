Streifzug endet in Lunzenauer Asylheim

Diebstahl, Drohungen, Raub und Körperverletzung: Etwa zwei Dutzend Straftaten werden einem Intensivtäter zur Last gelegt. Die Justiz entließ den Mann aus der U-Haft. Nun klickten die Handschellen erneut.

Von Andy Scharf

erschienen am 15.12.2016



Lunzenau/Freiberg/Chemnitz. Kameras und Bewegungsmelder hängen an den Hausecken der Lunzenauer Asylunterkunft. Durch eine graue Gardine dringen Kinderstimmen und Musik. Die weiße Plastiktür zum Mehrfamilienhaus an der Schillerstraße ist verschlossen. Doch die Ruhe trügt. In den vergangenen Monaten hat Angst das Leben im Heim bestimmt. Ein 26-jähriger Georgier* soll die Unterkunft aufgemischt haben - Beobachter berichten von Gewalt, Diebstählen und Beleidigungen. "Er war böse und hat immer Ärger gemacht", so ein Syrer.

Mittlerweile hat sich die Lage um die Lunzenauer Schillerstraße normalisiert. Denn der Mann sitzt seit 25. November in Zwickau in Untersuchungshaft, nachdem die Handschellen in der Unterkunft geklickt hatten. Dies bestätigten Staatsanwaltschaft Chemnitz und Polizei.

Vorangegangen war ein über zweieinhalbjähriger Streifzug eines Mannes, der Polizei, Justiz und Behörden in Atem hielt. Dem 26-Jährigen werden etwa zwei Dutzend Straftaten zur Last gelegt - darunter Diebstahl, Körperverletzung, Raub und sexuelle Nötigung. Anlass für den neuerlichen Haftbefehl war laut Oberstaatsanwältin Ingrid Burkhart ein Diebstahl- und Raubdelikt vom 19. November. An dem Tag soll der Mann im Lunzenauer Supermarkt vis-à-vis der Asylunterkunft einen Snickers-Riegel und Espressopulver geklaut haben. Als eine Mitarbeiterin ihn stellte, habe er sie weggestoßen und sei geflüchtet. Da der Asylsuchende wegen Diebstahls mit Waffengewalt vorbestraft war und Fluchtgefahr bestanden habe, sei per Haftbefehl gefahndet worden.

Auch das war nicht das erste Mal: Der Mann hatte zwischen Juli 2015 und Januar 2016 bereits in U-Haft gesessen. Er soll in einem Freiberger Einkaufsmarkt eine Mitarbeiterin mit einem Bajonette bedroht, beleidigt und gestohlen haben. Ferner wird ihm sexuelle Nötigung zur Last gelegt. Zur finalen Verhandlung dazu kam es bis heute nicht - sie soll nun im April 2017 stattfinden. Das Oberlandesgericht hatte eine beantragte Fristverlängerung des Haftbefehles abgelehnt - der Mann kam im Januar 2016 frei. Begründung: Staatsanwaltschaft und Amtsgericht hätten nicht alle "möglichen und zumutbaren Maßnahmen" unternommen, um das Verfahren schnellstmöglich abzuschließen. Es sei unterlassen worden, den Angeklagten rechtzeitig einem Psychologen vorzuführen, so eine Sprecherin. Der heute 26-Jährige setzte seine Streifzüge fort. Ein Wohnungseinbruch in Freiberg, Diebstähle in Chemnitz und Röhrsdorf und Gewalt gegen eine Freibergin samt Drohung und Beleidigung, listet die Staatsanwaltschaft auf. Bislang ist ein Urteil vom Mai 2014 rechtskräftig: eine Bewährungsstrafe wegen Diebstahls.

Das Chemnitzer Amtsgericht sieht indes weder Versäumnisse, noch eine Überlastung der Justiz. Eine Sprecherin verweist auf die "für sich sprechende Terminkette": Mitte Juni 2015 sei die Akte eingegangen, bei der Verhandlung im November sei klar geworden, dass ein Psychiater nötig sei. Der Fall sei komplex und es gebe nur wenige spezialisierte Psychiater. Bei der Polizei stoßen derartige Verfahrensprobleme auf Kritik. "So etwas darf nicht passieren. Es geht um den Schutz der Bevölkerung", betont Reinhard Gärtner von der Deutschen Polizeigewerkschaft Sachsen. Er fordert mehr Personal für Justiz und Polizei. Das Justizministerium spricht von einer "soliden" Personallage. Der Stellenabbau sei nun gestoppt worden. Ab Januar werden Staatsanwälte, Richter und Justizbeamte eingestellt.

Doch weshalb avancierte der Beschuldigte zum Serientäter? Eine Bekannte des Mannes berichtet davon, dass ihm "alles scheiß egal gewesen" sei. "Er wollte nach Hause, hatte aber keine Papiere", so die 25-jährige Lunzenauerin. Das zuständige Landratsamt räumt ein, dass der Umgang mit kriminellen Flüchtlingen schwierig sei. "Wir spüren bei diesem Fall, dass das Strafrecht an Grenzen kommt", sagt ein Sprecher. Es sei schwer, wirksam und kurzfristig zu reagieren. Gibt es Probleme mit Heimbewohnern, würden diese oft verlegt - der junge Mann gleich mehrfach.

Lunzenaus Bürgermeister Ronny Hofmann (CDU) vertritt nicht nur wegen des 26-Jährigen, der Ortsgespräch war, eine klare Meinung: "Straffällige Asylbewerber müssen, wie in diesem Fall, konsequent in ihre Heimatländer abgeschoben werden." Eine 43-jährige Lunzenauerin, die mit einer Flüchtlingsfamilie im Ort befreundet ist, spricht von geringer Hilfsbereitschaft. "Es gibt nur wenige Helfer. Die Familien haben es schwer." Sie erinnere sich an Szenen vor der Unterkunft, als die ersten 45 Flüchtlinge im November 2015 kamen. "Männer standen mit verschränkten Armen provokant vor ihren Autos. Kindern stand die Angst ins Gesicht geschrieben." Laut Ortschef Hofmann hat sich die Lage im Ort seit 2015 entspannt, wenngleich Vorbehalte geblieben seien.

* Name der Redaktion bekannt