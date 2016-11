Streit in Feuerwehr geht in neue Runde

29.11.2016

Michael Schmidt/Analog.photo

Erzgebirge, Alter!

Chemnitz. Junge Szenemenschen und traditioneller Advent, das scheint so schlecht zusammenzupassen wie Senf und Stollen. Doch der Designer André Morgner zeigt mit seiner Kollektion "Boys from the Wood", wie gut die Sehnsucht nach Altem und die Lust an Neuem zusammenpassen können - und bringt damit das Leben in Räuchermännchen-Form. weiterlesen