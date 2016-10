Technocell Penig fÃ¤hrt 2017 Produktion hoch

Technocell Penig fährt 2017 Produktion hoch

Der Hersteller von Spezialpapieren profitiert aktuell vom Aufwärtstrend in der Baubranche. Daher laufen ab nächstem Jahr statt an 330 an 350 Tagen die Walzen - und das rund um die Uhr.

Von Alexander Christoph

erschienen am 12.10.2016



Penig. Die klassischen Werksferien im Sommer und zu Weihnachten gehören bei der Peniger Papierfabrik ab kommenden Jahr der Vergangenheit an. "Die Auftragslage ist gut", sagt der Werkleiter von Technocell, Reinhard Geißler. Die Folge: Die Produktion wird 2017 von momentan 330 auf 350 Tage hochgefahren. Stehen die Walzen, die sonst rund um die Uhr laufen, still, dann nur, um nötige Wartungs- und Reparaturarbeiten zu erledigen. Verlassen zurzeit gut 25.000 Tonnen Spezialpapiere den Standort, rechnet Geißler nächstes Jahr mit 28.000 Tonnen.

Auch das Personal wird moderat aufgestockt, von heute 108 auf dann 111 Beschäftigte. Das Erfreuliche: Die neuen Mitarbeiter sind alte Bekannte. Denn vor gut zehn Jahren bewegte sich das Peniger Werk in schwierigen Fahrwassern. Sogar eine Schließung des Standorts stand zur Disposition. Der Konzern steuerte seinerzeit mit teils schmerzhaften Maßnahmen entgegen und baute Personal in nennenswertem Umfang ab. Manche der betroffenen Mitarbeiter wurden, wie sich Werkleiter Geißler erinnert, damals an den Weißenborner Standort vermittelt und pendelten seither. "Die Kollegen sind froh, wieder hier zu sein. Sie sparen Fahrtzeit und -kosten", bemerkt der 65-jährige Peniger, der sich zum Jahresende in den Ruhestand verabschiedet.

Im südlich von Freiberg gelegenen Werk der Felix Schoeller Gruppe sieht die Auftragslage nicht so rosig aus. Dort sind 300 von 820 Beschäftigten in Kurzarbeit. Hier stellt die eingebrochene Nachfrage nach Fotopapieren die Verantwortlichen vor Herausforderungen. Anders die Situation in Penig. Hier spielt dem Konzern der Aufwärtstrend in der Baubranche in die Hände. Deren Auftragsbücher sind gut gefüllt, was spürbare Folgen für die Papierfabrik hat. Schließlich wird am hiesigen Standort sogenanntes Gegenzugpapier hergestellt, welches unter anderem auf der Unterseite von Laminatpaneelen aufgezogen wird. Außerdem wird zum Beispiel auch für die Beschichtung von Betonschalungen Spezialpapier aus Penig verwendet. Nicht zuletzt wirkt sich das Wachstum der Möbelindustrie von aktuell 4,9 Prozent im Jahr auf Technocell aus. Denn deren Folienpapiere finden sich beispielsweise auch auf Küchenplatten.

Dass 2006 die Produktpalette erweitert wurde, erweist sich im Rückblick also als richtige Entscheidung. "Es war unser Lebensretter", erklärt Reinhard Geißler kurz und knapp. Heute sieht er das Werk für die Herausforderungen der Zukunft gut gewappnet.

Das bestätigt Frank von den Hoff, der sich als designierter Werkleiter seit Jahresbeginn auf seine Führungsaufgabe vorbereitet. Sein Ziel umschreibt der 50 Jahre alte Rheinländer so: "Den Standort zu sichern, zu erhalten und auszubauen."