Technocell-Werkleiter erhälter Peniger Ehrenplakette

erschienen am 02.02.2017



Penig. Seltene Ehrung in Penig: Der langjährige Werkleiter des Peniger Traditionsunternehmens Technocell erhält die Ehrenplakette der Stadt. "Reinhard Geißler hat maßgeblich Anteil daran, dass es die Papierfabrik in Penig in der heutigen Form noch gibt", betont Bürgermeister Thomas Eulenberger (CDU). Geißler war nach 50 Arbeitsjahren Ende 2016 in den Ruhestand gegangen. In dessen Regie spezialisierte sich das Werk zunehmend. Heute werden hier zum Beispiel Folienpapiere für die Möbelindustrie produziert und Gegenzugpapier, das auch auf der Unterseite von Laminatpaneelen zu finden ist. Das Werk gehört zur in Osnabrück ansässigen Felix Schoeller Gruppe. Die Stadt verleiht die Ehrenplakette nur zu besonderen Anlässen und bei Verdiensten - 2016 hatte die ebenfalls in Rente gegangene Schulleiterin der Oberschule, Gisela Heinz, die Auszeichnung erhalten. Die Plakette ist aus Feinsilber gefertigt worden und vergoldet. (scf)