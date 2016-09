Tourismus: Rochlitz geht in die Offensive

Die Stadt will verstärkt bei seinen Besuchern punkten. Doch noch liegt einiges im Argen, wie die veralteten Werbetafeln verraten. Nun sollen diese modernisiert werden. Das ist allerdings nicht die einzige Baustelle.

Von Alexander Christoph

erschienen am 07.09.2016



Rochlitz. Cafés und Restaurant, die es nicht mehr gibt, eine Berufsschule, die längst woanders zu finden ist, und der Verein für Ausdauersport, der noch am Sörnziger Weg residiert, obwohl nach der Flut 2013 das Areal total zerstört wurde: Die drei Informationstafeln am Rathaus, an den Parkplätzen am Freibad und an der Zwickauer Straße strotzen vor Fehlern. Einheimische wissen das. Wer allerdings Rochlitz nicht kennt und vor einem der drei großformatigen Schilder steht, dürfte die Hinweise für bare Münze nehmen.

"Wenn Touristen zu uns kommen und sich dort informieren wollen, sind diese sicherlich über die nicht korrekten Informationen enttäuscht", bringt es Oberbürgermeister Frank Dehne (parteilos) auf den Punkt. Auch Knut Bräunlich, der frühere Vereinschef des Werberings, findet deutliche Worte: "Es ist klar, dass hier etwas getan werden muss." Die Vereinigung aus Händlern, Vereinen und Privatpersonen, die die Tafeln in den 1990er-Jahren anfertigen ließ, hatte sich zum Herbst 2012 aufgelöst. Doch schon Jahre zuvor wurden die Inhalte der jeweils sechs Meter breiten und vier Meter hohen Werbefronten nicht aktualisiert.

Das soll sich jetzt ändern. Die Stadt übernimmt vom Gewerbering, der sich in Liquidation befindet, die Tafeln. Deren Fronten wandern in den Müll, wobei deren Trägerkonstruktionen weiter verwendet werden. Das beschlossen die Stadträte während ihrer Sitzung. Für die Gestaltung, den Druck und das Montieren wird mit Kosten in Höhe von rund 15.000 Euro gerechnet.

Geld, das nicht nur für das Stadtoberhaupt sinnvoll investiert ist. Auch der Chef des hiesigen Gewerbevereins steht dem Ganzen positiv gegenüber: "Ich begrüße das total", sagt Karsten Stölzel. "Gerade wenn wir auf Tourismus setzen, ist es ungeheuer wichtig, dass die Tafeln modern gestaltet und die Inhalte aktuell sind", fährt der Bäckermeister fort.

In Zukunft sollen die Werbeträger, wie es Oberbürgermeister Dehne erläutert, an exponierten Stellen stehen. Der Standort am Rathaus und am Parkplatz an der Zwickauer Straße ist gesetzt. Zudem rückt die Tafel vom Stadtbad an den Parkplatz an der Bleiche. Auch am Rochlitzer Berg soll eine aufgestellt werden.

Generell scheint die Stadt verstärkt auf Tagestouristen zu setzen. Denn die Modernisierung der Werbetafeln gesellt sich in eine Reihe weiterer Maßnahmen (Auswahl siehe obenstehenden Artikel). Für den Gewerbevereinschef Stölzel ist der Schritt, den die Kommune aktuell beschreitet, nur folgerichtig: "Wir haben ja in Rochlitz alles, ein wunderschönes Schloss, eine herrliche Gegend mit dem Rochlitzer Berg."