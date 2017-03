Trauer am Gymnasium nach Tod von Lehrerin

47-jährige Pädagogin erlag am Samstag einer schweren Krankheit

Von Babette Philipp

erschienen am 02.03.2017



Penig. Die erste Schulwoche nach den Winterferien hat für die Schülern und Lehrer des Peniger Freien Gymnasiums (FGP) mit einer bedrückenden Nachricht begonnen: Lehrerin Susan Päßler verstarb am Samstag im Alter von 47 Jahren nach schwerer Krankheit. Die aus Chemnitz stammende Pädagogin hinterlässt drei zum Teil noch schulpflichtige Kinder. Heute findet eine Trauerfeier in der Aula der Schule statt.

"Zutiefst betroffen haben wir erfahren, dass unsere Kollegin beziehungsweise Lehrerin Susan Päßler verstorben ist", heißt es auf der Internetseite der Bildungseinrichtung. Noch zu Jahresbeginn habe sich Susan Päßler optimistisch gezeigt und tapfer gegen ihre schwere Krankheit gekämpft, "mit der ihr eigenen Energie und ohne jedes Lamentieren. Wir werden eine geschätzte Persönlichkeit vermissen, ihren kreativen Umgang mit Materialien und Formen, ihr profundes Wissen, die zupackende Art, aus Problemen oder Aufgaben etwas Sinnvolles und Schönes entstehen zu lassen", wird sie von ihren Kollegen beschrieben.

Susan Päßler sei eine Lehrerin der ersten Stunde am Freien Gymnasium gewesen, habe den Bereich Kunst quasi aufgebaut und sei zuletzt auch Mentorin einer Referendarin und Fachschaftsleiterin Deutsch gewesen, sagte gestern Armin Frei von der Schulleitung.

"Sie hat unsere Schule maßgeblich mitorganisiert und war beispielsweise für die Gestaltung unserer traditionellen Weihnachtskarten verantwortlich. Wenn eine kreative Idee gebaucht wurde, war sie Anlaufpunkt Nummer eins." Unter anderem seien das Schwarzlichttheater zu den Feierlichkeiten anlässlich zehn Jahre FGP oder ein besonderes Fotoprojekt beim Fest zu 15 Jahren FGP ihr zu verdanken gewesen. "Sie hat deutliche Fußspuren hinterlassen", betonte Frei.