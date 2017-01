Unwirtschaftlich - Investor beerdigt Solarparkpläne in Cossen

Auf dem Areal eines alten Tagebaus sollten Fotovoltaikanlagen errichtet werden. Doch daraus wird nichts - es fehlen Leitungen. In Penig läuft hingegen alles nach Plan.

Von Andy Scharf und Rita Türpe

erschienen am 27.01.2017



Cossen/Penig. Das Projekt schien vielversprechend: Auf einer verfüllten Kiesgrube in Cossen sollte ein Solarpark gebaut werde. Planer hatten errechnet, dass auf einer Fläche von sechs Hektar eine Fotovoltaikanlage mit einer Leistung von sechs Megawatt entstehen könnte - damit könnten ein Jahr lang mehr als 1500 Haushalte mit Strom versorgt werden. Das Investitionsvolumen wurde mit rund 5,5 Millionen Euro angegeben, und die Stadt erhoffte sich nach einiger Zeit Gewerbesteuereinnahmen.

Die Firma Bau- und Energieberatung Marke aus Senheim (Rheinland-Pfalz) und Dirk Kühnel, der mit seiner Firma "Ingenieurdienstleistungen für Regenerative Energien" die Vorbereitung übernommen hatte, haben das Projekt inzwischen jedoch aufgegeben. Das teilte Kühnel mit. "Der Bauantrag ist zurückgezogen worden", sagt der Planer der Firma mit Sitz im brandenburgischen Gosen-Neu Zittau.

Als Grund nannte er "eine geballte Ladung ungünstiger Faktoren". "Wir waren zu optimistisch", fügt er an. Einen Versuch sei es aber wert gewesen, das Areal von Wald umgebenen Grube hätte aus seiner Sicht ein idealer Standort sein können. Die Anlage hätte weder das Ortsbild noch Anwohner gestört, meint er. Die Stadt Lunzenau und das für einen Großteil des Areals zuständige Oberbergamt hatten dem Vorhaben keine Steine in den Weg gelegt.

Bürgermeister Ronny Hofmann (CDU) bedauert es, dass aus dem Projekt nichts wird. "Der Standort auf dem Areal eines ehemaligen Tagebaus wäre ideal gewesen. Die Anlage wäre im Umfeld optisch kaum aufgefallen", so Hofmann. Weitere Solargebiete und Pläne für neue Anlagen gebe es in Lunzenau aktuell nicht. Man stehe aber zum Ausbau der erneuerbaren Energien - zumindest dort, wo es für Bürger und Landschaftsbild vertretbar sei, sagt er.

Das Scheitern des Projektes hat laut Investor wirtschaftliche Gründe. So sei das wichtige Ziel, 2016 mit dem Bau zu beginnen, nicht erreicht worden. Denn bis zum Ende des Vorjahres habe es eine auf 20 Jahre festgeschriebene Vergütung für die Netzeinspeisung von 8,91 Cent je Kilowattstunde gegeben, so Kühnel. Ab 2017 gehe es im Ausschreibungsverfahren nach Angebot und Nachfrage, das habe den Preis auf derzeit etwa 7 Cent sinken lassen.

Hinzu komme, dass auf einen Bebauungsplan nicht verzichtet werden durfte. "Dadurch wäre es komplizierter, langwieriger und teurer als gedacht geworden", sagt Kühnel. Den größten Dämpfer erhielt das Projekt mit der Nachricht vom Netzbetreiber Mitnetz. "Um die Energie aus einer Sechs-Megawatt-Anlage einzuspeisen, hätten wir rund acht Kilometer Leitung bis Oberelsdorf bauen müssen", berichtet Kühnel. Einschließlich der dafür nötigen Mulden-Durchquerung hätte das seiner Ansicht bis zu 750.000 Euro gekostet. Das sei zu viel. Laut Mitnetz müssen die Anschlusspunkte technisch zur Aufnahme der Solarpark-Einspeiseleistung geeignet sein. Für die Anlage mit dieser Leistungsstärke wäre dies erst in Oberelsdorf möglich gewesen. An näher gelegenen Punkten in etwa 1,8 Kilometern Entfernung wäre die Leistung deutlich geringer gewesen.

Nach neuerlichen Berechnungen sei klar gewesen, dass das Vorhaben mit einer Netzlänge unter zwei Kilometern machbar gewesen wäre - allerdings hätte dann die Kapazität aber auf weniger als die Hälfte gedrosselt werde müssen, so Kühnel. Seine Schlussfolgerung: Bei der bestehenden Entfernung zu ausgebauten Stromleitungen lohnt sich die Fotovoltaikanlage nicht.

Diese Probleme gibt es in Dittmannsdorf bei Penig nicht. Dort wird der Chemnitzer Investor Tilo Schilling wohl ab August etwa 12.700 Solarmodule auf einer alten Deponie an der A 72 aufstellen lassen. Dafür lässt er auf eigene Kosten etwa drei Kilometer Leitung bis zum Umspannwerk nach Oberelsdorf ziehen - unterirdisch, so Schilling. Jeder Meter Verlegung der armdicken 15-Kilovolt-Leitung koste etwa 70 Euro. "Wir gehen davon aus, dass der Solarpark noch dieses Jahr steht", so Schilling. Etwa 3 Millionen Euro investiert er insgesamt in das Vorhaben. Auf einer Fläche von rund fünf Hektar. Rein rechnerisch kann dort Strom für 790 Haushalte mit einem Durchschnittsverbrauch von etwa 3500 Kilowattstunden pro Jahr erzeugt werden.