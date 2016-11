Verein will Beerwalde aus Schlaf wecken

Mehr Leben im Erlauer Ortsteil und eine auf- gearbeitete Historie - dafür kämpfen jetzt Einwohner. Noch gibt es Hürden.

Von Franziska Muth

erschienen am 19.11.2016



Beerwalde. "Als Erstes verschwand die Disko, später der Kindergarten, dann der kleine Laden, schließlich der Dorfbäcker. So gibt es kaum noch Begegnungsstätten für das alltägliche Dorfleben", beschreibt die Beerwalderin Madeleine Last die jüngere Entwicklung des Erlauer Ortsteils. Mit zwei Worten bringt sie ihr Gefühl auf den Punkt: "Beerwalde schläft." Doch Beerwalde soll wieder erwachen. Dafür möchte sich die 46-Jährige mit weiteren Mitstreitern einsetzen.

Sieben Personen haben jetzt den Verein "Beerwalde wird aktiv" gegründet. Verschrieben haben sie sich zwei Zielen: die Dorfgeschichte aufzuarbeiten und das Dorfgeschehen zu beleben. "Wir sind bestrebt, einen möglichst großen Kreis an Unterstützern zu finden, und für Anregungen offen", sagt Vereinsvorsitzender Philipp Gallasch.

Geboren wurde die Idee für den Verein im Frühjahr. In den Vorjahren war das Dorffest mit Hexenfeuer am 30. April stets unter Regie der örtlichen Feuerwehr organisiert worden. Doch im Ort gibt es seit Jahresanfang keine Feuerwehr mehr, weil sie mit der in Schweikershain zusammengelegt wurde. "Das Hexenfeuer stand auf der Kippe", so Last. Doch Engagierte aus dem Ort stemmten ein gut besuchtes Fest. "Danach haben wir gesagt: Hier müssen wir weitermachen", so Last, im Verein künstlerische Leiterin.

Für die Zukunft gibt es viele Ideen. So soll die Anlage der einstigen Wasserburg - der "Waal" - wieder zu einem historischen Kleinod werden. Ein Wassergraben umgibt sie. "Im Sommer riecht er unangenehm", so Last. Früher gab es über den Graben auch eine Holzbrücke, die nicht mehr existiert. Wenn der Turmhügel wieder begehbar ist, könnten darauf Infotafeln zur Historie aufgestellt werden. Auch der örtliche Sport- und Spielplatz könnte hergerichtet werden. In Kürze sollen die Einwohner des 200-Seelen-Ortes zudem gefragt werden, was sie sich noch wünschen, und Last bittet sie um Vorschläge für ein neues Wappen, mit dem Bär als fester Figur.

Eine erste Aktion startet die Gruppe schon heute, 9 Uhr. So will sie das Kriegerdenkmal für Gefallene des Ersten Weltkriegs reinigen. Zudem will sie dort Laub wegräumen und Bäume beschneiden.

"Es ist wichtig für Beerwalde, dass der Verein entstanden ist, gerade weil die Beerwalder ihre Feuerwehr verloren haben", sagt Bürgermeister Peter Ahnert (parteilos). Die Gemeinde werde den Verein wie andere auch unterstützen, ergänzte er.

Mindestens eine Hürde muss der Verein noch nehmen. So würde er gern das ehemalige Feuerwehrgerätehaus nutzen - für Treffen der Mitglieder, und um Materialien zu lagern, grundsätzlich auch als Raum für alle Beerwalder. Daraus wird aber wohl nichts. Der Raum sei seit längerem dem Kinderheim zugesagt, das sich im Gebäude befindet, so Ahnert. Im Haus gebe es noch einen Raum unterm Dach, der aber saniert werden müsste - auch mithilfe des Vereins. Auch könnten sich die Beerwalder in der "Alten Mühle" in Schweikershain treffen. Zudem gebe es ein Vereinszimmer im Gasthaus "Zur Alten Tischlerei" in Beerwalde, das der Männerchor nutzt, ergänzt Ex-Bürgermeister Wolfgang Ahnert. Die Frage um die Vereinsbleibe ist so noch ungeklärt, Bürgermeister Peter Ahnert hat aber Gesprächsbereitschaft angekündigt.

Erreichbar ist der Verein über René Rose, Telefon 0160 94157441, oder Philipp Gallasch per E-Mail an gallasch.philipp@web.de.