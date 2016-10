Verfolgungsfahrt durch Rochlitz - Zeugen gesucht

erschienen am 12.10.2016



Rochlitz. Ein 52-Jähriger hat sich am Dienstagabend mit der Polizei eine Verfolgungsfahrt durch Rochlitz geliefert. Verletzt wurde offenbar niemand. Der Ford-Fahrer sollte gegen 19 Uhr bei einer Verkehrskontrolle an der Brückenstraße gestoppt werden, meldete die Polizei am Mittwoch. Das Fahrzeug bremste ab, fuhr dann aber am Beamten mit der Anhaltekelle vorbei und in Richtung Muldenbrücke davon. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf. Der Ford fuhr den Angaben nach auch auf Gehwegen und über eine Wiese. Die Fahrt ging teils mit überhöhter Geschwindigkeit und über mehrere rote Ampeln - unter anderem durch die Uferstraße, Bahnhofstraße, Burgstraße, Gärtnerstraße, über den Parkplatz eines Einkaufsmarktes und die Mathesiusstraße.

An der Kreuzung Bahnhofstraße/Leipziger Straße konnte der Pkw schließlich nach ca. zehn Minuten gestoppt werden. Der 52-Jährige wurde in Gewahrsam genommen und aus gesundheitlichen Gründen in eine Klinik gebracht. Zum Motiv seiner Flucht ist noch nichts bekannt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 03737 7890. (fp)