Verpflichtung von Ortschef Peter Ahnert erst spÃ¤ter

Verpflichtung von Ortschef Peter Ahnert erst später

erschienen am 23.08.2016



Erlau. Der künftige Bürgermeister von Erlau - Peter Ahnert (parteilos) - soll während einer Gemeinderatssitzung im September für seine Amtszeit verpflichtet werden. Das bestätigte der amtierende Bürgermeister Wolfgang Ahnert (parteilos). Eigentlich war die Verpflichtung schon für die am Montag anberaumte Gemeinderatssitzung geplant. Allerdings darf dieser Akt erst nach Amtsantritt erfolgen, informierte Wolfgang Ahnert, der dazu mit der Rechtsaufsicht des Kreises gesprochen habe. Peter Ahnert nimmt am 1. September die Geschäfte im Gemeindeamt auf. In einem zweiten Wahlgang am 12. Juni war der Bauingenieur gewählt worden. (fmu)