Vier Personen nach Unfall verletzt - Straße für drei Stunden gesperrt

erschienen am 11.02.2017



Erlau OT Schweikershain. Bei einem Unfall auf der Kreuzung Bahnhäuser/S 200 in Erlau sind am Freitagnachmittag vier Personen leicht verletzt worden, darunter zwei Kinder. Laut Polizei kollidierte der Opel einer 32-Jährigen mit dem Fiat-Kleintransporter eines 62-Jährigen, als die Frau mit ihrem Wagen von der Straße Bahnhäuser auf die S 200 abbiegen wollte. Durch die Kollision wurden beide Fahrer sowie zwei im Opel befindliche Kinder im Alter von zwei und sechs Jahren verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Die S 200 war während der Rettungs- und Bergungsarbeiten zwischen 14 und 17 Uhr voll gesperrt. (fp)