Vier Schwerverletzte bei Unfall

erschienen am 10.02.2017



Schweikershain. Bei einem Unfall auf der Staatsstraße 200 nahe Schweikershain sind am Freitagnachmittag vier Menschen schwer verletzt worden, darunter zwei kleine Kinder. Nach ersten Erkenntnissen wollte eine Frau am Abzweig Crossen mit ihrem Opel auf die S 200 abbiegen. Dabei übersah sie vermutlich den sich nähernden Fiat-Transporter. Der Fiat krachte in die Fahrerseite des Opels. Die Fahrerin und ihre zwei Kinder wurden im Auto eingeklemmt - die Feuerwehr musste sie befreien. Die drei Autoinsassen wurden ebenso wie der Fahrer des Transporters ins Krankenhaus gebracht. Für die Bergung und die Unfallaufnahme wurde die Staatsstraße im Bereich der Unfallstelle vorübergehend gesperrt. (fp)