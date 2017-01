Vliesstoffhersteller will in Erlau wachsen

Das Unternehmen Tenowo in Mittweida braucht neue Produktionsflächen. Das Vorhaben in der Nachbarkommune ist eine Millioneninvestition.

Von Franziska Muth

erschienen am 11.01.2017



Erlau/Mittweida. Die Produktionsfläche soll deutlich wachsen und mindestens 20 neue Arbeitsplätze werden entstehen: In den nächsten fünf Jahren plant der Vliesstoffhersteller Tenowo eine Erweiterung seines Mittweidaer Standortes. Dabei will sich das Unternehmen über die Stadtgrenze hinaus vergrößern - auf Erlauer Flur, in westlicher Richtung hinter dem bestehenden Betriebsgelände, wo bisher nur Feld ist.

Tenowo hat bereits ein annähernd 14.000 Quadratmeter großes Grundstück in Erlau erworben. "Es bietet uns langfristig die Möglichkeit, unsere Produktionsfläche nahezu zu verdoppeln", sagt Paul Kunick, Leiter Produktion und Technik. Denn die Firma, die überwiegend Vliesstoffe für den Automobilbau fertigt, braucht mehr Platz. Die Kapazitätsgrenze ist erreicht. "Wir sind seit vielen Jahren komplett ausgelastet und fahren in rollender Woche. Die Auftragslage ist gut", sagt Maschinenbauingenieur Kunick. In Mittweida sind derzeit rund 125Mitarbeiter beschäftigt.

Entstehen sollen auf Erlauer Gebiet eine oder mehrere Hallen. Laut Paul Kunick gibt es erste Ideen und Skizzen, "die Feinplanung hat aber noch nicht stattgefunden". Die Kosten lägen im Millionenbereich, genauer seien sie noch nicht zu beziffern.

In Erlau steht man den Plänen des Unternehmens offenbar wohlwollend gegenüber. Die Erlauer Gemeinderäte haben jüngst grünes Licht für das Vorhaben gegeben, wie Bürgermeister Peter Ahnert (parteilos) informiert. Der Ort profitiert von der Erweiterung. "Erlau und Mittweida erhalten dann anteilig Gewerbesteuer", so Ahnert.

Schon in naher Zukunft will Tenowo auf dem bisherigen Betriebsgelände rund 4 Millionen Euro investieren. In diesem Jahr sollen die Planungen für einen dortigen Neubau vorangetrieben werden. Gedacht ist er für das Forschungs- und Versuchstechnikum, in dem die Anlagen für neue Produkte installiert werden, und für die Verwaltung. Wenn im Frühjahr 2018 der Boden frostfrei ist, will man mit den Bauarbeiten beginnen. Zuvor muss eine alte Halle, die zuletzt für die Werkstätten und als Lager genutzt wurde, abgerissen werden. Dies wird voraussichtlich kommenden Frühling erfolgen. Im Mai soll zudem eine neue Produktionsmaschine in Betrieb gehen - Kosten: circa 3 Millionen Euro.

Die technischen Vliese von Tenowo kommen vor allem im Automobilbau zum Einsatz, etwa als Sitzkaschierung, also Sitzpolsterung. Ein zweites großes Standbein ist die Herstellung von technischen Bändern, mit denen Kabelbäume in Autos umwickelt werden. Hergestellt werden auch Dekorvliese, zum Beispiel für Dachhimmel in Fahrzeugen. Tenowo liefert 90 Prozent der Vliesstoffe an die Automobilzulieferindustrie und den Rest als technische Textilien vor allem für Teppichrücken. Die Kunden haben ihren Sitz zum Großteil in Deutschland, aber auch in Europa und den USA.

Gearbeitet wird mit der Malimo-Technologie. Malimo ist ein Nähwirkverfahren, das von Heinrich Mauersberger aus Limbach-Oberfrohna erfunden und in zahlreichen DDR-Betrieben angewendet wurde. Während in der klassischen Weberei aus Fasern Garn gesponnen wird, aus denen dann das Gewebe gefertigt wird, werden die Produkte bei der Malimo-Technologie direkt aus den Fasern hergestellt. (mit ug)