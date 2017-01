Vogelgrippe? Tier aus Rochlitz wird getestet

erschienen am 25.01.2017



Rochlitz. Ein auf der Muldeninsel tot aufgefundener Greifvogel ist von der Stadt Rochlitz vorsorglich an das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt übersandt worden. Nun wird das Tier, dem Hörensagen nach ein Habicht, auf aviäre Influenza untersucht, mithin auf die als Geflügelpest bekannte hochansteckende Krankheit. Das bestätigte Landkreissprecher André Kaiser auf Anfrage. Seit am 21. Januar bei einem verendeten Schwan, der in Geringswalde am Großteich entdeckt wurde, der Erreger nachgewiesen wurde, gilt rings um den Fundort ein mehrere Quadratkilometer umfassender Sperrbezirk. Das Gebiet im Radius von zehn Kilometer um den Fundort herum ist Beobachtungsgebiet. Mittlerweile sind kreisweit 77 Proben zur Untersuchung eingesandt worden. "Von 54 Proben liegen uns negative Ergebnisse vor, eine Probe, der bekannte Schwan, war positiv", so Kaiser, der in den nächsten Tagen weitere Ergebnisse erwartet. (acr)