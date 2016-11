Vogelgrippe lässt Schau platzen

Für den Geflügelzuchtverein Wechselburg wäre die Vereins- und Kreisausstellung nächstes Wochenende der Jahreshöhepunkt gewesen. Die Vorbereitung hat viel Mühe gekostet. Doch nicht nur deshalb sind die Ausrichter betrübt über die Absage.

Von Babette Philipp

erschienen am 18.11.2016



Wechselburg/Cossen. 59 Aussteller aus ganz Mittelsachsen und der Leipziger Region hatten 430 Tiere zur Schau des Kreisverbandes Mittweida und zur Schau des Rassegeflügelzuchtvereins Wechselburg und Umgebung angemeldet, die nächstes Wochenende in Cossen stattfinden sollten. An sie alle wird vom austragenden Wechselburger Verein nun heute eine Absage verschickt. Das teilte Vereinsvorsitzender Toni Knorr mit. Das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt des Landkreises hatte am Dienstag bis auf Weiteres Geflügel- und Vogelschauen untersagt, weil das Vogelgrippe-Virus H5N8 jüngst in verschiedenen Bundesländern vor allem bei Wildvögeln nachgewiesen worden war.

Das ist für die Vereinsmitglieder das traurige Ende einer ganzen Reihe an Vorbereitungen, die im Vorfeld der Ausstellung getroffen wurden. So sind laut Knorr, der die Schau zusammen mit den Vereinskollegen Günter Kunzmann sowie seinem Großvater Klaus Knorr und Joachim Hammer als Vorsitzendem des Kreisverbandes Mittweida der Rassegeflügelzüchter organisiert hatte, die Preise und Pokale sowie die sogenannten Wechselburger Bänder als höchster Preis für die Aussteller bereits besorgt.

Besonders großen Aufwand bereitete die Datenerfassung. Während das in der Vergangenheit ein Dienstleister erledigte, hatte sich diesmal Vereinsmitglied Andreas Wolf an die Arbeit gemacht. "Alle Züchter und Tiere werden erfasst und zu einer Liste zusammengestellt. Mit dieser bewerten die Preisrichter die Tiere. Die Noten fließen dann noch ein in die Datensammlung, und das Ganze wird zu einem Katalog zusammengestellt", erklärt Toni Knorr. 430 Datensätze habe Wolf also erfasst. Dafür hatte der Verein nicht nur das nötige Computerprogramm gekauft, sondern auch noch einen Laptop. Vorbereitet waren ebenso die Schreiben, mit denen die Aussteller unter anderem die Käfige für ihre Tiere zugewiesen bekommen. Sie sollten am Dienstag weggeschickt werden. "Aber da kam ja dann die Information über das Ausstellungsverbot", so Knorr.

Im Verein habe man gehofft, dass Ausstellungen unter bestimmten, strengen Auflagen doch stattfinden können. Nun sei man enttäuscht, dass alle Vorbereitung, die viele Arbeit und auch das Geld, das bereits investiert worden ist, umsonst war. Doch nicht nur das betrübt die Züchter. "Unsere Schau ist der Höhepunkt des Vereinslebens im Jahr. Diesmal wären wir zudem Austräger der Kreisschau gewesen. Das wäre eine gute Gelegenheit, uns als Verein der Öffentlichkeit zu präsentieren", sagt Knorr. "Und jeder Züchter hat das Jahr über mit seinen Tieren gearbeitet, sie auf die Ausstellung vorbereitet. Da steckt viel Herzblut drin", betont Knorr.

Auch der Vorsitzende des Kreisverbandes Mittweida der Rassegeflügelzüchter, Joachim Hammer, verweist auf den moralischen Schaden. "Alle Vorbereitung und züchterische Leistung waren umsonst. Kurz, das ganze Jahr ist futsch", sagt er.

Bisher ist das Vogelgrippe-Virus in Mittelsachsen nicht nachgewiesen worden. Wie das Landratsamt mitteilte, sind alle bisher tot aufgefundenen Vögel nicht mit der Krankheit infiziert gewesen. Weitere neun Ergebnisse stehen allerdings noch aus. Bürger hatten die Tiere in allen Altkreisen Mittelsachsens gefunden. Auch am Donnerstag wurden weitere tote Tiere gemeldet - unter anderem ein Fischreiher und mehrere Tauben.