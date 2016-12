Vom Kettenhemd bis zum Reifentier

Rund 2300 Besucher haben sich beim Romantischen Adventsmarkt auf der Rochsburg treiben lassen. Mitmachen und Mitstaunen waren Programm.

Von Mario Hösel

erschienen am 19.12.2016



Rochsburg. Der Duft von Weihnachtsgebäck, Gewürzen, gebrannten Mandeln und Glühwein ist am Wochenende durch die Rochsburg gezogen. So wie immer, wenn hunderte Besucher zum Romantischen Adventsmarkt durchs Museum strömen, die vielen Angebote der Händler entdecken und Kunsthandwerkern bei der Arbeit zuschauen.

Für die Großen wurde es an der Tür zur Wichtelwerkstatt geheimnisvoll, denn nur Kinder sowie Schlossmitarbeiter durften in den Raum, wo gebastelt werden konnte. Einige Meter weiter gab es die Möglichkeit, sich von Fotograf Wiegand Sturm mit Weihnachtsmann und Engel ablichten zu lassen. Dies nutzte auch Josephine aus der Nähe von Altenburg. Opa Gunter Müller: "Den Adventsmarkt besuchen wir seit einigen Jahren, immer wurde ein Foto aufgenommen. Das Schöne hier ist die gemütliche Atmosphäre."

Gern nach Rochsburg kommen auch Marion Görner und ihr Mann Michael. Sie handelt mit erzgebirgischer Holzkunst, er vertritt den Förderverein des Spielzeugmuseums in Seiffen. "Es ist ein besonderes Publikum, die Leute interessieren sich für die Kunst", so Marion Görner.

Sehr zufrieden zeigte sich Museumsleiter Lutz Hennig. "Schon der Samstag hat unsere Erwartung übertroffen", sagte er.