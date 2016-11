Von Spurensuche und Tapete: Junge Rochlitzer erhalten Preis

Die Hobby-Historiker werden von der Sparkassen-Kulturstiftung ausgezeichnet. Ihr neues Werk: Geschichte zum Hineinsetzen.

Von Ricarda Terjung

erschienen am 09.11.2016



Rochlitz. Die Tapete soll ein Sinnbild sein. Für alles, was alt ist und trotzdem fetzt. So wie Geschichte, finden Jasmin Beyer und Richard Hauffe. Auf einem Ecksofa versuchen sie zu erspüren, wie es wohl in einem echten DDR-Wohnzimmer war: einer kleinen Stube mit riesigem Rundfunkgerät, Marke VEB Stern-Radio, produziert in Rochlitz.

Die beiden 16-Jährigen gehören zu den sogenannten Spurensuchern der Stadt, einem etwa zehnköpfigen Team von Jugendlichen, das in seiner Freizeit die Geschichte der Region erforscht. Am Samstag wird die Gruppe, die sich anfangs noch Zeitenspringer nannte, für die Arbeit der vergangenen fünf Jahre von der Kulturstiftung der Sparkasse preisgekrönt. Zum 15.Mal zeichnet die Stiftung mit dem Andreas-Möller-Geschichtspreis Personen und Gruppen aus, die die Geschichte ihrer Region erforschen und der Öffentlichkeit präsentieren.

Seit 2011 waren in Rochlitz rund 30 Spurensucher aktiv. Sie forschten etwa zur Umsiedlung von Kriegsflüchtlingen und zum Schicksal von Zwangsarbeiterinnen, die in Rochlitz im Zweiten Weltkrieg arbeiten mussten. Zu dem Thema entwickelten sie sogar einen Stadtrundgang, den sie heute auf Nachfrage anbieten. Unter dem Motto "starke Frauen" befassten sie sich mit dem Rollenverständnis von Frauen und Mädchen. Zweimal wöchentlich ist ihr Ausstellungsraum, der "Wächterladen", für Besucher geöffnet. Dort zeigen sie die Ergebnisse früherer und aktueller Projekte.

"Der Reiz an Geschichte ist, selbst loszugehen und herauszufinden, was früher an diesem Ort war", sagt der 16-jährige Richard. Für das neueste Projekt haben er und seine Mitstreiter die Geschichte des ehemaligen Rochlitzer Werks des VEB Stern-Radio erforscht. "Eigentlich wollten wir selbst ein Radio bauen", sagt Sozialpädagoge Marcel Berger vom Freizeitzentrum Schlossaue, der die 14- bis 18-jährigen Spurensucher mit seiner Kollegin unterstützt. Das sei aber zu kompliziert gewesen. "Da haben wir ein Original besorgt." Auch das Sofa, die Stehlampe und der Teppich stammen aus der DDR. Nur die Tapete, die Sozialpädagogin Peggy Erler an die 1960er-Jahre denken lässt, ist neu. Damit Stuben-Flair aufkommt, begrenzt eine Sperrholzwand den rund fünf Quadratmeter großen Raum. An der Außenwand sollen Bilder und Informationen zu finden sein. Auf dem Sofa kann der Besucher O-Töne aus Interviews mit ehemaligen Mitarbeitern des Radioherstellers lauschen. "Meine Gesprächspartner waren um die 80 Jahre alt", sagt Jasmin. "Das waren spannende Gespräche, denn sie machen die Geschichte plötzlich greifbar - ganz anders als im Schulunterricht."

Auch wenn es den mit 100 Euro dotierten Preis schon am Samstag gibt: Tapezieren können die Jugendlichen notfalls auch später. Denn die Radio-Stube präsentieren sie erst am 17. und 18. November bei den Jugendgeschichtstagen in Dresden.

Der Wächterladen am Rochlitzer Clemens-Pfau-Platz ist mittwochs von 16 bis 18 und freitags von 15.30 bis 18 Uhr geöffnet.