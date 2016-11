Vorm Winter Hochdruck auf Baustellen

Über fast alle bislang gesperrten mittelsächsischen Kreisstraßen soll der Verkehr noch in diesem Jahr wieder rollen, bevor Schnee und Eis kommen. Ein Kraftakt.

Von Heike Hubricht

erschienen am 29.11.2016



Penig/Freiberg. Noch dreieinhalb Wochen ohne richtigen Winter - das wünscht sich Dirk Schlimper, der amtierende Referatsleiter Straßenbetriebsdienst und Kreisstraßenbau im Landratsamt. "Der Winterdienst steht zwar in den Startlöchern, aber wir brauchen noch Zeit für den Straßenbau", so Schlimper gestern. Denn derzeit laufen die Arbeiten an einigen mittelsächsischen Kreisstraßen auf Hochdruck. Betroffen sind beispielsweise die Fahrbahnerneuerung der Kreisstraße in Taura (Hauptstraße) und in Cämmerswalde (Ortsdurchfahrt) und der Ausbau der Kreisstraße in Lauenhain (Dorfstraße).

Laut Vize-Landrat Lothar Beier sollen so wenige Trassen wie möglich wegen Baustellen im Winter gesperrt bleiben. So hoffe die Kreisverwaltung auf zeitweise Freigaben in Cämmerswalde, Niederwiesa, Lauenhain, Marbach und Hausdorf. Die Projekte gehen im Frühjahr weiter.

Eine Ausnahme bilden lediglich zwei Kreisstraßen in der Gemeinde Lichtenau: An der Hauptstraße in Ottendorf soll die Brücke zwar bis Mitte Dezember fertig gestellt werden, aber die Stützwand wird noch saniert. Auch die Garnsdorfer Hauptstraße bleibt gesperrt. Durch das Junihochwasser 2013 war dort die Böschung abgerutscht, der Fahrbahnrand gebröckelt und das Geländer lädiert. Das wird laut Landratsamt bis August 2017 repariert, wenn möglich auch im Winter.

Mittelsachsens Straßennetz umfasst rund 700 Kilometer Kreisstraßen. Davon hat der Kreis 2016 neun Kilometer, also knapp 8 Prozent, bauen lassen. 16 Straßen wurden ausgebaut, 19Brücken und Stützmauern saniert oder errichtet. Landrat Matthias Damm (CDU) bewertete dies als "anspruchsvolles Programm, das von Verwaltung, Baufirmen und vor allem Kraftfahrern viel abverlangte". Im Nachhinein dankte der Kreischef Anliegern und Autofahrern für ihr Verständnis. Damm: "Gerade im ländlichen Raum, wo Mobilität das A und O ist, brauchen wir eine gute Infrastruktur und ausgebaute Kreisstraßen gehören dazu." Insgesamt investierte der Kreis mit Fördergeld rund 11,5 Millionen Euro in seine Pisten (siehe Kasten).

Mehrere für 2016 geplante Maßnahmen konnten laut Referatsleiter Schlimper nicht umgesetzt werden. Mal hätte es keine Fördermittel gegeben, mal habe sich der Bauablauf geändert (weil wie in Aras parallel noch eine Trinkwasserleitung verlegt wird), mal die Umleitung nicht geklappt (Brücke bei Mulda am Ortsausgang Richtung Dorfchemnitz), mal die Ausschreibung nicht zum gewünschten Erfolg geführt. Letzteres war beim geplanten Ausbau der Hauptstraße in Rossau der Fall. Der Beginn verzögert sich, da das einzige Angebot laut Damm doppelt so hoch wie die geplanten Kosten war. "Das ist keine Wirtschaftlichkeit mehr", so der Landrat.

Die Situation im Straßenbau spiegele die konjunkturelle Lage wider: Die Auftragsbücher der Planungsbüros und Baubetriebe seien randvoll. Im November folgte für Rossau eine erneute Ausschreibung, die Zuschlagserteilung stehe kurz bevor, sodass mit dem Bau im Frühjahr begonnen werden könne, ergänzte Referatsleiter Schlimper.

Auf 2017 verschoben sind zudem die Arbeiten an den Kreisstraßen in Breitenau (3. Abschnitt), Stein (2. Abschnitt), Geringswalde und Mühlbach, an den neuen Brücken bei Goßberg und in Littdorf (Roßwein) sowie die Deckensanierung im Geringswalder Ortsteil Arras. (mit grit)