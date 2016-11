Warum Penig einen finanziellen Spagat hinlegen muss

Die Stadt pumpt nächstes Jahr so viel Geld wie selten zuvor in ihre Infrastruktur. Um sich die Ausgaben leisten zu können, muss sie aber auch den Rotstift ansetzen.

Von Alexander Christoph

erschienen am 25.11.2016



Penig. Die wichtigsten Eckpunkte des Peniger Haushalts für 2017 stehen fest. Auffällig: Die Stadt investiert kräftig. Allein die fünf umfangreichsten Vorhaben schlagen mit mehr als 3,6 Millionen Euro zu Buche. "Wichtig ist, dass wir bei all den Investitionen eine wirtschaftlich funktionierende Kommune erhalten. Das ist jedes Jahr aufs Neue ein Spagat", sagt Bürgermeister Thomas Eulenberger (CDU). Daher lotet die Verwaltung parallel dazu auch Einsparpotenziale aus. "Wir müssen auf die Finanzen achten. Die Spielräume sind eng", verdeutlicht Kämmerin Manuela Tschök-Engelhardt.

Aktuell wird der Haushaltsentwurf erarbeitet. In der Sitzung Mitte Dezember sollen die Stadträte darüber diskutieren. Im Januar soll das Papier beschlossen werden. Folgende Projekte sind gesetzt, da die Politiker dafür in den vergangenen Monaten bereits grünes Licht gegeben hatten: Für gut 2,3 Millionen Euro wird an die Kindertagesstätte "Weltentdecker" am Tauschaer Weg angebaut. 25 Krippen- und 36 Kindergartenplätze sollen entstehen. Zudem fließen rund 875.000 Euro in den Bau eines neuen Feuerwehrdepots in Niedersteinbach. Die Fußwege entlang der Chemnitzer Straße sollen zwischen Lutherplatz und Reitzenhainer Straße beidseitig hergerichtet werden. Kostenpunkt: knapp 192.000 Euro. Außerdem sagt die Stadt, wie es Kämmerin Tschök-Engelhardt ausdrückt, dem Lärm den Kampf an: Das holprige Kopfsteinpflaster in der Poststraße verschwindet und wird durch einen Asphaltbelag ersetzt. Positiver Effekt: Der Geräuschpegel durch vorbeifahrende Fahrzeuge wird minimiert. Mit Ausgaben in Höhe von knapp 134.000 Euro wird gerechnet. Und nicht zuletzt werden die Außenanlagen der Kita "Regenbogen" für circa 133.000 Euro neu gestaltet.

Die andere Seite der Medaille: Die Kommune hält am eingeschlagenen Sparkurs fest. Erst jüngst einigten sich die Stadträte auf eine neue Aufwandsentschädigung für die Ortsvorsteher. So erhält etwa derjenige von Niedersteinbach in Zukunft nur noch 156 Euro pro Monat und nicht mehr wie bisher 312 Euro. "Wir wollen durch viele kleine Schritte sparen", so Tschök-Engelhardt. Dass für das Personal des Stadions im Laufe des Jahres die Anzahl der Stunden heruntergeschraubt worden war, gehört ebenso zu diesen Maßnahmen wie der Austritt aus dem Arbeitgeberverband.

Erfreulich aus Sicht der Kämmerin: Penig peilt ein deutliches Einnahmeplus bei der Gewerbesteuer an - zurzeit rund 700.000 Euro mehr als 2015, in Summe fast drei Millionen Euro. "Das ist aber mit Vorsicht zu genießen. Da sind viele Vorauszahlungen dabei", sagt sie und verweist auf frühere Rückzahlungen an Unternehmen.