Warum beim Fasching Tränen flossen

Musik, Tanz und der Sturm des Rathausbalkons: Zunächst verlief der Start des Rochlitzer Faschings nach Protokoll. Bis der neue Prinz das Mikrofon bekam.

Von Ricarda Terjung

erschienen am 12.11.2016



Rochlitz. Von wegen alles wie immer! Bei der Rochlitzer Auftaktparty zur fünften Jahreszeit gestern Vormittag kam der eigentliche Knüller ganz zum Schluss: ein Hochzeitsantrag. Und zwar nicht von irgendwem. Der frisch gekürte Faschingsprinz Sebastian Mann war es, der vor aller Augen auf dem Balkon des Rathauses um die Hand seiner Prinzessin Sabrina Herfurth anhielt.

Eben noch hatten beide den symbolischen Rathausschlüssel von Manfred Kober, dem Stellvertreter des Oberbürgermeisters, in Empfang genommen. Prinzessin SabrinaI. hatte das Motto der neuen Narrensaison bekanntgegeben. Da ergriff der Prinz protokollgemäß das Wort, sagte etwas zum Fasching und dann: "Ein Prinzenpaar braucht natürlich eine echte Prinzessin." Als hätten sie's geahnt, verstummten plötzlich einige der Zuschauer. "Deshalb möchte ich dich fragen, ob du für immer meine echte Prinzessin werden willst." Ein Ja, ein langer Kuss. Jubel im Publikum. Rufe, Klatschen, Johlen, Konfetti, Damen wischen sich mit den Fingerspitzen an den unteren Augenrändern entlang.

Auf dem Platz vor dem Rathaus wird noch gefeiert, als drinnen die ersten Mitglieder des Karneval-Clubs aus dem Bürgermeistervorzimmer kommen. Zu diesem Zimmer gehört der Balkon. Wer genau hinschaut, sieht das Glitzern in ihren Augen. "Das hätte uns Sebastian vorher sagen sollen", sagt Annabell Döring. "Damit wir für die Frauen Taschentücher mitbringen können." Gerechnet hat niemand mit dem öffentlichen Antrag. "Sie wollten es eigentlich nicht offiziell machen", so Altprinz Ingo Matthes.

Auch die Prinzessin sei völlig überrascht gewesen, sagt sie nach dem Ende des Programms. Ihr Hände zittern noch. "Vor lauter Lächeln tut mir das Gesicht weh", sagt sie mit Blick auf ihren Bald-Ehemann und lacht. "Vor ungefähr zwei Wochen habe ich beschlossen, sie nach der Amtsübernahme zu fragen", sagt der 28-Jährige. Mit welchen Worten genau, das habe er sich aber erst am Morgen überlegt. Dass sie die Frau seines Lebens ist, das sei ein ganz klares Gefühl. Auch noch so viele Worte könnten nicht erklären, warum. Zusammen erzählen beide, wie sie sich kennengelernt haben. "Beim Onlinenetzwerk Triff Chemnitz", sagt die gebürtige Rochlitzerin. Damals habe er noch in Burkhardtsdorf gewohnt. "Durch die Entfernung von rund 50 Kilometern war klar, dass wir nicht zusammenkommen würden", sagt Mann. "Eine Fernbeziehung wollten wir nicht." Die Prinzessin: "Dann haben wir uns doch verabredet. Zum Pressefest der 'Freien Presse' 2010. Da waren wir beim Konzert von The BossHoss."

Dass er ihr von Anfang an sehr gefiel, daraus machte die heute 36-Jährige keinen Hehl. "Nach einem Jahr habe ich ihn gefragt, ob er mich heiraten will." Er sagte Ja, wollte sich selbst aber Zeit lassen mit der Eheschließung. Nach einem weiteren Jahr fragte die Mutter zweier Kinder ihn noch einmal, er sagte wieder Ja. Im Herbst 2015 dann der Entschluss von beiden: Wir tun es. Das Datum steht, 12. August 2017. "Aber ich wollte schon noch eine ganz klassische Verlobung, bei der ich als Mann um ihre Hand anhalte", sagt er.

Unterdessen zerstreuten sich allmählich die mehreren Hundert Zuschauer auf dem Marktplatz, darunter etliche Schüler der Regenbogengrundschule und Kindergartenkinder. Während sie sich vor allem für das Eintreffen der Feuerwehrwagen und die bunt kostümierten Narren interessiert haben dürften, waren die erwachsenen Gäste teilweise extra aus anderen Orten angereist, um den Tanzauftritt der jüngsten Mitglieder des Karnevalsvereins und den symbolischen Sturm auf das Rathaus zu sehen.

Zeitgleich übernahmen die Jecken auch in Wechselburg symbolisch die Macht. Auch in Crossen, Geringswalde und Penig wanderten gestern die Rathausschlüssel in die Hände der Narren.