Wechselburger starten ihre bunte Reise in die 60er-Jahre

Der örtliche Karnevalsverein hat endlich sein großes Geheimnis verraten. Bei anderen Clubs geht es magisch zu - oder auch ganz in Weiß und Blau.

Von Mario Hösel

erschienen am 14.11.2016



Wechselburg. Die Narren aus Wechselburg treten in ihrer 46. Faschingssaison eine Zeitreise an, diesmal geht es direkt in die Ära der Beatles und der Hippie-Bewegung. "Die 60er werden wahr - in der Mocca-, Milch- und Eisbar" lautet das Motto.

Traditionell wird das Geheimnis um das jeweilige Motto des Wechselburger Carneval Vereins (WCV) immer erst zur Auftaktveranstaltung gelüftet. "Unser treues Publikum mag diese Geheimniskrämerei", verrät Präsident Udo Modes. Und so konnte sich dieses Publikum am Samstag freuen, mancher Gast hatte sicher sofort eine passende Kostümidee im Kopf. Mit 250 Faschingsfreunden war das Wechselburger Schützenhaus ausverkauft.

Gelüftet wurde auch das Geheimnis um das aktuelle Prinzenpaar. Es hatte sich wie immer unters Publikum gemischt. In Prinz Tilo I. von Vor- und Rücklauf und Prinzessin Grit I. von Topf und Seife wurden die royalen Herrschaften gefunden.

Wie es ebenfalls Tradition ist, übergab Bürgermeisterin Renate Naumann noch einmal den Rathausschlüssel. Diesen hatte zum Rathaussturm tags zuvor Sven II. vom hohen Roß, der Prinz der letzten Saison, entgegengenommen.

Anschließend wurden die Minister des WCV vorgestellt und bewertet. Chef Udo Modes durfte sich als Minister und Präsident - demnach als Ministerpräsident - über 10 von 10 Punkten freuen. Auch die Waschweiber, die Funkengarde und das Männerballett sorgten für einen stimmungsvollen Ausblick auf die Veranstaltungen im Februar, für die bereits Karten bestellt werden können. Doch schon am nächsten Samstag laden die Wechselburger wieder zum Feiern ein - zur zweiten Auftaktveranstaltung.

Auch die anderen Narren der Region haben ihre Mottos präsentiert. So heißt es beim Faschingsclub Penig "Fabelwesen und Comichelden - mit dem FCP durch magische Welten". Ähnliches hat sich der Faschingsclub Geringswalde in seiner 28. Saison auf die Fahnen geschrieben, mit: "Lasst uns verzaubern mit Magie und folgt uns in das Reich der Fantasie". Beim Crossener Carneval Verein schließlich lautet die Überschrift diesmal: "Weiß und Blau - 55Jahre CCV". (mit fmu/grün)

Restkarten für die zweite Auftaktveranstaltung in Wechselburg am Samstag ab 19Uhr im Schützenhaus gibt es bei Freddy Kirmse, Schulstraße 19 in Wechselburg und unter Telefon 037384-17855.