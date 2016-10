Wie Drillinge zu Videostars wurden

Eigentlich wollte die Rochsburgerin Cynthie Tartsch nur ein Geschwisterchen für Tochter Samira. Als sie erfuhr, dass gleich drei Kinder in ihrem Bauch heranwuchsen, stand ihre Welt Kopf.

Von Ricarda Terjung

erschienen am 26.10.2016



Rochsburg. Bis gestern mehr als 313.000 Klicks. Ganz schön viele Menschen, die das Video "Drillinge und Familie" bisher auf Youtube gesehen haben. Die Hauptdarsteller: die Drillinge Alena, Malea und Lijan. Der Film: ein professionelles Werbevideo der Krankenkasse AOK. "Eigentlich wollte ich bei der Aktion erst nicht mitmachen", sagt Cynthie Tartsch, die Mutter der einzigen Drillinge in Rochsburg. Die AOK hatte sie aber darauf aufmerksam gemacht, dass die Kasse "echte" Menschen sucht, die als Hauptfiguren in verschiedenen Spots ihre individuellen Geschichten erzählen. "Mein Mann hat gesagt, ich soll da ruhig mitmachen." So habe sie sich schließlich beworben.

Und die Geschichte von Cynthie Tartsch geht so: Frühjahr 2014. Der Sekretärin geht es schlecht. Sie geht zur Gynäkologin. Die macht einen Ultraschall und sagt länger nichts. Tartsch wird nervös. Dann verkündet die Medizinerin: "Zwillinge."

Tartsch bricht in Tränen aus. Ja, sie wollten noch ein Kind. Ein Geschwisterchen für die dreijährige Samira. Sie wollten es nicht planen, es einfach darauf ankommen lassen. Aber dass es so schnell klappt, das passte irgendwie gar nicht. Was soll Tartsch ihrer Chefin sagen? Den Job in dem Frohburger Landwirtschaftsbetrieb hat sie erst seit anderthalb Jahren. Der vorherige Arbeitgeber hatte ihren Vertrag nicht verlängert, da sie Mutter geworden war. Und jetzt Zwillinge!

Weil Tartsch sich alles andere als wohl fühlt, schreibt die Ärztin sie sofort krank. Beschäftigungsverbot. Gleichzeitig dringt die Nachricht kaum zu der jungen Frau durch: "Ich konnte es nicht fassen, es war einfach nicht real", wird sie im Nachhinein sagen. Erst in den nächsten Wochen wird ihr bewusst, was das bedeutet, Zwillinge. Die doppelten Anschaffungen. Die doppelte Zeit. Die doppelte Kraft.

"Gleichzeitig haben sich immer mehr Ängste aufgebaut", wird sie sich erinnern. Was, wenn ein Kind im Mutterleib mehr Nahrung aufnimmt als das andere? Ihre Mutter macht sich Sorgen, ob sie die Schwangerschaft gut überstehen wird. Dann, etwas mehr als einen Monat nach der ersten Botschaft, das: Drillinge, stellt die Ärztin fest. Jetzt ist es auf dem Ultraschallbild gut zu sehen. In einer der beiden Fruchtblasen schweben zwei Kinder. Bislang hatten sie stets hintereinander gelegen, daher sah man nur eines.

Der Schock war nicht so groß wie bei der Zwillingsnachricht, sagt Tartsch. Dennoch: Plötzlich muss das Ehepaar gewaltig umplanen: Ein neues Auto muss her, in das sechs Personen passen plus Drillings-Kinderwagen. Im Haus fehlen plötzlich Zimmer, Mirko Tartsch-Schlimper baut um. Ganz zu schweigen von der sonstigen Einkaufsliste: drei Babystühle, drei Kinderbettchen, ...

Doch die Vorbereitungszeit ist knapp. Die letzten zehn Wochen der Risikoschwangerschaft verbringt die damals 27-Jährige in der Chemnitzer Klinik. Ihren Mann, einen Soldaten, und die große Tochter Samira will sie mit dem Haushalt nicht allein lassen. Sie recherchiert Hilfsangebote. "Von staatlicher Seite gab es nichts für uns", so Tartsch. Schließlich macht ihre Frauenärztin sie auf das Programm der Krankenkasse aufmerksam. Antrag ausfüllen, zwei Wochen warten, schon ist die Antwort da. Die Familie bekommt eine Haushaltshilfe, zwei Stunden am Tag, fünf Tage die Woche. Während die junge Frau sich in der Klinik täglich untersuchen lässt und der Familienvater seiner Arbeit nachgeht, hält die Haushaltshilfe das Haus der Familie in Ordnung.

Schließlich kommen die Kinder zur Welt, am vierten Dezember 2014, mitten in der Nacht. Drei Ärzte, drei Hebammen, etliche weitere Fachleute im Kreißsaal. Im Minutentakt heben die Profis die Babys aus dem Bauch.

Anfang 2016 schließlich kam der Anruf von der Krankenkasse. Sie lud die Familie für Probeaufnahmen nach Dresden ein. Wieder ermutigte Tartsch-Schlimper seine Frau: Wenn die Krankenkasse die Familie mit der Haushaltshilfe unterstützt hat, sei es doch schön, etwas zurückzugeben. "Außerdem haben wir so gleich ein paar professionelle Bilder von uns als Familie bekommen", bemerkt die 29-Jährige. Schließlich werden sie für den Werbefilm ausgewählt. Zwei junge Männer, etwa im selben Alter wie das Ehepaar, besuchen die Familie für einen Tag. "Alles lief sehr entspannt ab", erinnert sich die Rochsburgerin. "Die Kamera, mit der wir gefilmt wurden, war eine kleine Handkamera, sodass wir uns nicht befangen fühlten." Auch die Kinder hätten sich schnell mit der Filmsituation angefreundet. "Wir hatten kein grelles Licht oder künstliches Filmset. Die Filmemacher haben uns einfach im Alltag begleitet." So entstanden Videoaufnahmen beim Spaziergang und bei der Familie zu Hause. Im Video erzählen die Eltern ihre Geschichte von der Hiobs-Botschaft bis zur Haushaltshilfe. Den Berühmtheitsstatus der Drillinge hat das Werbevideo zwar nicht erhöht. Schon vorher habe sie der ganze Ort gekannt, sagt Cynthie Tartsch. Aber: "Es hat jede Menge Spaß gemacht, und es war einmal etwas anderes."