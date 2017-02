Wie die Bibliothek einmal aussehen könnte

Die rund 2,6 Millionen Euro teure Sanierung der alten Lateinschule beschäftigt nicht nur die Planer. Auch die Stadträte treibt das umfangreichste Projekt der Kommune um.

Von Alexander Christoph

erschienen am 06.02.2017



Rochlitz. Von der Fassade bröckelt nicht nur der Putz, auch Ränder aufsteigender Feuchte zeichnen sich darauf ab. Noch ehe man die Rochlitzer Stadtbibliothek betritt, steht fest, das Gebäude ist stark sanierungsbedürftig. Der Eindruck erhärtet sich an diesem Samstag. Denn im Inneren sieht es keinesfalls besser aus. Die Schäden sind zum Teil enorm. Im ersten Obergeschoss haben Handwerker bereits einen Dielenboden entfernt.

Falk Ueberschär vom ortsansässigen Architekturbüro Ueberschär und Knoll steht auf einem freigelegten Kreuzrippengewölbe und greift nach einem Balken. Das Holz zerbröselt in seiner Hand. "Nicht mehr zu retten", sagt er während des Rundgangs, zu dem Oberbürgermeister Frank Dehne (parteilos) die Stadträte eingeladen hatte. Später, im Dachgeschoss, wird sich Falk Ueberschär ähnlich äußern. Zu DDR-Zeiten wurden alle Sparren abgeschnitten und provisorisch mit Querbalken aufgefangen. "Das Dach ist hinüber. Es muss daher rekonstruiert werden", erklärt der Architekt.

"Die Bedingungen entsprechen nicht dem, wie es sein soll", bringt es das Stadtoberhaupt an diesem Vormittag auf dem Punkt. Auch zur jüngsten Stadtratssitzung am Dienstagabend hatte Frank Dehne für die ins Auge gefasste Sanierung der Einrichtung geworben. "Als Bildungsstandort brauchen wir die Bibliothek." Das sah die Mehrheit genauso und gab daher grünes Licht für weitere Planungen.

Wie Falk Ueberschär nun vor Ort deutlich macht, ist der Eingriff in die Bausubstanz beträchtlich. Das Gebäude wird entkernt. Einige Mauern bleiben, manche werden eingerissen, andere versetzt. Auch das Dach wird abgetragen und neu errichtet. Bei den Arbeiten wird außerdem der Haupteingang von der wenig repräsentativen Nordseite an der Schulgasse auf die Südseite und damit auf den Vorplatz der Kunigundenkirche verlegt. Der Clou: durch eine Galerie wird eine Sichtverbindung in den ersten Stock hergestellt. Dort, wo sich momentan leerstehende Wohnungen befinden, wird das Herzstück der Bibliothek, die Regalreihen mit ihren nahezu 50.000 Medien, Platz finden.

Läuft es mit den Planungen und den Genehmigungen wie vorgesehen, könnte mit der knapp 2,6 Millionen Euro teuren Sanierung laut Bauamtsleiter Alexander Schramm am Ende des Jahres losgehen.