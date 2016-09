Zeckenbisse: Im Kreis steigt die Anzahl der Borreliose-FÃ¤lle

Zeckenbisse: Im Kreis steigt die Anzahl der Borreliose-Fälle

Vergangenes Jahr sind in Mittelsachsen mehr als doppelt so viele Erkrankungen registriert worden als 2012. Ein Biss kann schwere Folgen haben. Es wird daher zu erhöhter Achtsamkeit geraten.

Von Babette Philipp

erschienen am 15.09.2016



Rochlitz. Der Biss ist kaum spürbar, die Folgen aber können dramatisch sein. Denn Zecken, die derzeit Hochsaison haben, übertragen unter anderen die gefährliche Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME), die im schlimmsten Fall sogar tödlich sein kann. Ebenfalls schwere Folgen kann die durch die Tiere übertragene Borreliose haben. Die Anzahl dieser Erkrankungen hat sich in Mittelsachsen seit 2012 drastisch erhöht. Während vor vier Jahren lediglich 52 Fälle registriert wurden, waren es nach Angaben des Kreises im vergangenen Jahr 127 und damit mehr als doppelt so viele. Es werde damit gerechnet, dass sich 2016 die Anzahl der Fälle auf dem Vorjahresniveau bewegt.

Borreliose ist eine Krankheit, die durch eine Infektion mit Bakterien hervorgerufen wird. Dem Robert-Koch-Institut zufolge tragen bis zu einem Drittel der Zecken die Borrelien genannten Bakterien in sich.

Mit der Verbreitung von Zecken befasst sich unter anderem Professor Martin Pfeffer vom Institut für Tierhygiene und Öffentliches Veterinärwesen der Universität Leipzig. Er erklärt ein vermehrtes Vorkommen der Spinnentiere mit den milden Wintern der vergangenen Jahre - allerdings habe die Witterung nur einen indirekten Einfluss. "Durch die milden Winter steigt die Überlebensrate der Nager, wir Mäuse, die die Hauptnahrungsquelle für Zeckenlarven sind", erklärt er. Während der Vogtlandkreis bereits seit einem Jahr als ein FSME-Risikogebiet eingestuft ist, liege Mittelsachsen genau an der Übergangszone zwischen solchen Risikogebieten und Kreisen mit nur sporadischen Fällen.

Während sich diese Frühsommer-Meningoenzephalitis mit Symptomen ähnlich einer Sommergrippe ankündigt, ist bei Borreliose eine kreisförmige Rötung, die Wanderröte, um die Bissstelle herum ein Zeichen für eine Infektion. Genau diese führt in jüngster Zeit vermehrt Patienten in die Praxis des Rochlitzer Allgemeinmediziners Dr. Martin Grzelkowski. Wird die Krankheit schnell erkannt, sei sie behandelbar. "Das ist allerdings aufwändig und zeitintensiv", so Grzelkowski. Erst einmal chronisch geworden, sei es schwer, der Krankheit, die mannigfaltige Symptome ausbilden könne, Herr zu werden. Der Arzt rät daher zu entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen, bei einem Waldspaziergang etwa lange Kleidung zu tragen beziehungsweise sich nach Zecken abzusuchen. Auch wenn man sich nicht sicher ist im Entfernen von Zecken beziehungsweise das Tier nicht komplett aus der Haut holen konnte, empfiehlt er den Gang zum Mediziner. "Die Menschen sind durch Aufklärung über die Erkrankungen aufmerksamer geworden. Die Schwelle, bei einem Zeckenbiss zum Arzt zu gehen, ist gesunken. Das ist wichtig und notwendig", betont Grzelkowski.

In den Kindereinrichtungen der Region wird derzeit indes keine Häufung von Zeckenbissen registriert. "Aber durch Informationen über die schweren Folgen sind wir für das Thema sensibilisiert", sagt Jana Höritzsch, Leiterin des Rochlitzer DRK-Kindergartens "Kleine Strolche". Ebenso verhält es sich im Königsfelder DRK-Kindergarten "Wirbelwind". Dieses Jahr hätten fünf Kinder eine Zecke gehabt. "Wir informieren sofort die Eltern, wenn wir eine Zecke entdecken", so Leiterin Claudia Uhlig. Entweder diese entfernten das Tier oder würden das einem Arzt überlassen.

Auch in der Johanniter-Kindertagesstätte "Spatzennest" in Lunzenau geht man aufmerksam mit dem Thema um. "Wir schauen uns die Kinder vor allem nach einem Spaziergang, aber auch nach dem Spielen im Freien gut an", sagt die stellvertretende Leiterin Heike Irmscher. Auch hier werden die Eltern sofort informiert.

Zecken sitzen auf Gräsern und Blättern und werden so von Vorbeikommenden abgestreift. Auf dem Körper suchen sie sich laut Angaben aus dem Gesundheitsamt optimale Stichstellen für das Blutsaugen, zum Beispiel Hautfalten, Knie- und Leistenbeuge, Achselhöhle oder Haaransatz. Geraten wird, nach einem Waldspaziergang zu duschen, um so Zecken abzuspülen. Hat sich die Zecke bereits festgebissen, sollte sie umgehend mit einer Zeckenzange herausgezogen und die Stichstelle desinfiziert werden.