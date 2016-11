Treuen: 82-jähriger Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

erschienen am 04.11.2016



Treuen. In Treuenist ein 82-jähriger Fußgänger bei einem Unfall schwer verletzt worden. Beim Überqueren einer Straße am Donnerstagabend wurde er nach Polizeiangaben von einem Autofahrer übersehen und von dessen Fahrzeug erfasst. Der Mann stürzte über die Motorhaube auf die Straße und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.