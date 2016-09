Abriss: SchÃ¼tzenhaus in Auerbach verschwindet

Abriss: Schützenhaus in Auerbach verschwindet

erschienen am 07.09.2016



Auerbach. Ein riesiger Bagger macht sich am Auerbacher Schützenhaus zu schaffen. Am Mittwoch hat er begonnen, den Küchentrakt und den Schornstein abzureißen. Damit hat der nach außen sichtbare Teil des Abrisses des 131 Jahre alten Gebäudes begonnen. In den vergangenen Wochen wurde es leer geräumt. Das Haus schloss vor 23 Jahren seine Pfoten. Seitdem wurde es nicht mehr genutzt und verfiel zusehends. Das Dach war bereits zum Teil eingebrochen. Zuletzt hatte es noch einen Versuch gegeben, das Gebäude zu erhalten. Er verlief ohne Ergebnis. (lh)