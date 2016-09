Abrissbagger greift sich das SchÃ¼tzenhaus

Abrissbagger greift sich das Schützenhaus

In vier Wochen soll von dem Auerbacher Traditionsgebäude nicht mehr viel zu sehen sein. Doch was wird aus der Fläche? Erste Pläne gibt's bereits.

Von Lutz Hergert

erschienen am 08.09.2016



Auerbach. Der lange Arm des Baggers hob gestern mehrmals ein großes Betonteil in die Luft und ließ es wieder fallen. Irgendwann brach das Fußbodenstück auseinander. Die Reste landeten im Container: Der nach außen hin sichtbare Abriss des Schützenhauses hatte begonnen.

Baumaschinenführer Norman Wrobbel saß hinter den Hebeln des Gerätes, das mit seinem Greifer bis zu 30 Meter hohe Wände zum Einsturz bringen kann. Besondere Probleme mit dem Schützenhaus erwartet er nicht: "Das ist ein altes Haus mit einem großen Saal. Das Dach war schon durchgefault." Er schätzt, dass von dem Gebäude in vier Wochen keine Mauer mehr steht. "Nach einem halben Jahr erinnert sich niemand mehr daran, wie es ausgesehen hat", so die Erfahrungen des 36-Jährigen. Im Vogtland war er unter anderem beim Abriss des ehemaligen Hotels "Wettiner Hof" in Bad Elster dabei.

Zurzeit hantieren auf der Baustelle zwei Mann von der Lengenfelder Recycling und Abbruch GmbH. Nächste Woche könnten es mehr werden: Der Einsatz eines zweiten Abrissbaggers ist geplant.

Seit Montag hat der Baumaschinenführer einzelne Auerbacher bemerkt, die sich für die Arbeiten interessiert haben. Gestern Vormittag schossen einige Passanten Fotos. Als Norman Wrobbel gerade wieder einen Greifer voll Schutt in einen der 36 Kubikmeter fassenden Container fallen ließ, kam Falk Gerstner vorbei. Der heutige Chemnitzer hat in den 1970er Jahren in Auerbach gewohnt und Veranstaltungen im Schützenhaus besucht. "Der Abriss ist schade. Andererseits hätte es viel Geld gekostet, das Haus herzurichten. Und eine Nutzung für so ein großes Gebäude zu finden, ist sicher nicht einfach." Gerstner war gestern auf dem Weg zum Wandern im oberen Vogtland. Der große Baggerarm am Schützenhaus machte ihn neugierig und er hielt an.

Begonnen hatte der Abriss vor einem Monat. "Das Gebäude hat anderthalb Kellergeschosse. Da hat sich viel Unrat angesammelt", sagte Patrick Zschiesche, Fachbereichsleiter Bau. Die Untergeschosse wurden in den vergangenen Wochen leer geräumt und das Gebäude entkernt. Nach dem Ende der Arbeiten wird das Gelände eingeebnet. "Danach schreiben wir die Fläche für Investoren aus", sagt Zschiesche.

Ab 3. Oktober müssen sich Kraftfahrer und Fußgänger vorm Schützenhaus auf Einschränkungen gefasst machen, sagt Jana Hummel von der Straßenverkehrsbehörde. "Es wird eine Fahrspur gesperrt und die Fußgänger müssen den gegenüberliegenden Gehweg nutzen."