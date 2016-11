Abschied vom Polygraph

Der Auerbacher Traditionsladen hat nach 58 Jahren seine Pforten geschlossen. In die Räume zieht die Kreativ-Optik aus der Nicolaipassage ein.

Von Bernd Appel

erschienen am 22.11.2016



Auerbach. "Der Polygraph - das war überall ein Begriff, in Klingenthal, Plauen und Schönheide genauso wie in Zwickau", sagt Manfred Dressel (81), und außer Stolz schwingt auch Wehmut in der Stimme des früheren Inhabers mit. Denn der Polygraph hat geschlossen, demnächst wird der Namenszug vom Gebäude in der Nicolaistraße 11 abgebaut. An der Fassade steht noch die Jahreszahl 1958 - seitdem gehörte das Schreibwaren-Geschäft zu Auerbach. Gegründet worden war es als Einrichtung des Wismut-Handels und in Nachfolge des Geschäftes Caspari, weiß Dressel: "Als ich Kind war, da hieß es in Auerbach: ,Wir gehn nein Caspari'."

Er sammelte zunächst Erfahrungen unter anderem im Fahrzeughandel, bevor er 1971 als Verkaufsstellenleiter die damalige HO Polygraph übernahm, die ihren Sitz zu dieser Zeit noch am Neumarkt hatte. 1973 wurde das Geschäft zu einem "relativ modernen Selbstbedienungsladen" umgebaut, erinnert sich der 81-Jährige. Man belieferte einerseits Firmen, sorgte andererseits für den Bevölkerungsbedarf: "Das war ja streng getrennt."

Wegen eines geplanten Umbaus zog das Geschäft dann kurz vor der Wende vom Neumarkt weg Richtung Nicolaistraße - doch zurück ging es nie mehr, weil sich die Verhältnisse grundlegend änderten. Manfred Dressel übernahm das Geschäft von der Treuhand. Den Großteil des Sortiments, das er für einige zehntausend Mark zur Wende von der Treuhand gekauft hatte, musste er wenig später in den Container werfen: Niemand wollte für D-Mark DDR-Produkte kaufen. Doch das Geschäft konnte sich auch in der Marktwirtschaft behaupten. Zehn Jahre habe er "durchgearbeitet", sagt Dressel - bis er in Rente ging. Zum Schluss habe er zehn Verkäuferinnen beschäftigt - fünf in Vollzeit, fünf halbtags. "Wir treffen uns immer noch alle Vierteljahr, immer in einer anderen Gaststätte der Umgebung", berichtet Helmut Dressel lächelnd. Gern zeigt er ein Buch mit Erinnerungen und alten Fotos, das ihm "seine" Frauen zum 80. Geburtstag geschenkt haben.

Zunächst übernahm eine Klingenthaler Firma den Polygraph, dann ein anderer Betreiber. Dressel blieb immer mit dem alten Geschäft verbunden, schon weil ihm das Haus in der Nicolaistraße 11 gehört. "Aus betriebswirtschaftlichen Gründen" schloss der Laden am 1. November. Dressel sieht auch die rasante Entwicklung der digitalen Technik als eine Ursache: Ordner und Blöcke aus Papier würden immer weniger gebraucht.

Gegenwärtig wird der Traditionsladen komplett umgebaut: Die Kreativ-Optik zieht nach 21 Jahren in der Nicolaipassage hierher um und will am 2. Januar am neuen Standort öffnen. "Die Lage ist einfach besser", meint Inhaber Holger Zöbisch. Außerdem sei die Ebenerdigkeit ein Hauptgrund: "Die Kunden können auch mit Rollstuhl hineinfahren." Zöbisch will den Umzug nutzen, um seine optometrischen Dienstleistungen auszubauen. Angesichts der "nicht ganz einfachen Konkurrenzsituation" in seinem Metier müsse man sich einiges einfallen lassen. Im Dezember bleibt sein Auerbacher Geschäft zunächst geschlossen: "Wir hoffen, dass die Kunden uns die Treue halten."