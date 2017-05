Alles fürs Wetter

Was treibt einen Menschen Tag für Tag, Jahr für Jahr hinaus, um das Wetter zu bestimmen? So ganz genau kann das Harald Hutschreuther gar nicht sagen, obwohl er seit 55 Jahren genau das macht.

Von Lutz Hergert

erschienen am 05.05.2017



Harald Hutschreuther ist ein akkurater Mann, pflichtbewusst, nicht für halbe Sachen zu haben. Das klingt ein bisschen trocken, täuscht aber. Denn Harald Hutschreuther ist auch Feuer und Flamme - wenn es stürmt und schneit, donnert und blitzt, wenn die Sonne prasselt oder der Regen trommelt. Kurzum: Er ist ein Segen für Meteorologen. Seit 55 Jahren trägt der Vogtländer aus Rodewisch regelmäßig Wetterdaten zusammen und gehört damit zu jenen Zeitgenossen, die unablässig wie ein Uhrwerk dafür sorgen, dass wir über das Wetter Bescheid wissen. Harald Hutschreuther sammelt die Daten Tag für Tag, mit dem Blick zum Himmel und der Familie im Schlepptau. Und da sind wir bei einem nächsten wichtigen Punkt in seinem Leben: Sein Wetterjubiläum wird nur durch sein Ehejubiläum übertroffen. 2018 möchte er nach 60 Jahren mit seiner Frau Marlene die Diamantene Hochzeit feiern. "Unser ganzes Eheleben bestand aus dem Wetter", sagt die 79-Jährige. "Aus Liebe habe ich meinen Mann all die Jahre beim Sammeln der Daten unterstützt."

Von den Hutschreuther-Daten profitierten erst der Meteorologische und Hydrologische Dienst der DDR, die Agrarmeteorologie in Markkleeberg, nach 1989 dann der Deutsche Wetterdienst, und lange auch die Leser der Auerbacher Ausgabe der "Freien Presse". Seit Januar 1977 - seit 40 Jahren, noch ein Jubiläum - gibt Hutschreuther dort Auskunft über markante Witterungserscheinungen im Göltzschtal. Seit Jahren erhalten die Leser zudem jeweils zum Monatsbeginn einen Rückblick auf das Wetter im Vormonat. Der basiert auf den Daten aus Rodewisch. Doch wie kam er überhaupt zum Wetter?

"Das Hochwasser 1953 in Rodewisch hatte mich wohl damals zum Notieren der ersten Wetterdaten veranlasst", erzählt er. Zunächst noch mit Unterbrechungen gab es bald kein Wetter mehr, das er nicht aufzeichnete - zunächst noch in Auerbach, wo er damals wohnte. Die Geräte dafür kaufte er sich selbst. Auch nach dem Umzug nach Rodewisch führte er die Messungen fort. In Rodewisch konnte man die Uhr nach den Hutschreuthers stellen: 8, 15 und 21 Uhr notierten sie an der Wetterstation in ihrem Garten die Daten. Dazu gehörte das Ablesen an in Spitzenzeiten bis zu elf Thermometern in verschiedenen Höhen sowie von Niederschlagsmenge, Luftdruck, Sonnenscheindauer, Windstärke und so weiter und so fort.

Während sich der Mann damals abends zum Aufschreiben auf den Weg begab, war morgens und nachmittags seine Frau unterwegs. Anders ging es wegen seiner Arbeit als Schmied und Schweißer nicht. Dafür arbeitete sie als Näherin ein Leben lang nur halbtags. War es einerseits schön, am Mittag Feierabend zu haben, war sie andererseits bei Feiern wie zum Frauentag kaum dabei: "Wer musste heim? Die Marlene!", erinnert sie sich. Sie versorgte ihren Mann mit dem Datenfutter, das er dann in endlosen Zahlenkolonnen in seine Hefte eintrug. Immer akkurat eine Zahl wie die andere. Am Ende des Monats rechnete er die Monatsmittel aus und schickte die Zahlen an die Wetterdienste.

Einen Nerv für besonderes Wetter hatte Hutschreuther schon als Kind entwickelt. "Damals war ich immer begeistert, wenn es stark regnete oder Schneeschmelze war. Dann habe ich Dämme gebaut", erinnert sich der 86-Jährige. Mit der Natur habe er sich immer eng verbunden gefühlt. Und da er keine halben Sachen mag, hat er seine Aufzeichnungen bis heute durchgehalten. Auch nachdem ihn der Wetterdienst 2006 in den Ruhestand geschickt hat, weil in Treuen im Jahr davor eine automatische Station in Betrieb genommen wurde. Dass er keine halben Sachen mag, hat sich durch sein ganzes Leben gezogen. Einmal arbeitete er bei der Wismut vier Schichten nacheinander durch. "Es war notwendig, weil irgendetwas repariert werden musste", kommentiert er heute lapidar. Dabei ließ er sich nicht heim schicken, nicht nach der zweiten und nicht nach der dritten Schicht. Neben dem Aufschreiben der Wetterdaten beschäftigen den Rodewischer heute noch Wettererscheinungen: "Wenn ein Gewitter aufzieht, gehe ich von Fenster zu Fenster und schaue nach, wo es her kommt und hin zieht." Während Harald Hutschreuther eher den Winter, Kälte, Schnee und Regen mag, gefällt seiner Frau der Herbst besser. "Den habe ich am liebsten. Die Laubfärbung finde ich herrlich." Zur Klimaerwärmung hat der 86-Jährige seine eigene Meinung. "Klar ist es wärmer geworden. Das zeigen ja die Messergebnisse." Aber er hält die vorhergesagten Auswirkungen für übertrieben. Und: Extreme Wetterlagen gab es auch früher schon. Als ein Beispiel nennt er das Unwetter, das 1953 zum Hochwasser in Rodewisch führte. Beim Blick zurück muss seine nahe dem vogtländischen Falkenstein aufgewachsene Frau daran denken, wie es früher bei ihr zuhause war: Bei starken Gewittern legte der Großvater immer die Bibel auf den Tisch und die Mutter hielt alle Papiere und das Geld bereit, für den Fall, dass der Blitz einschlägt.