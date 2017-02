Am Ursprung der legendären Wetterfahne

Hier entstand einst das derzeit bekannteste Edelstahlteil von Auerbach und nach 20 Jahren Pause erlebt sie seit zwei Jahren eine Renaissance: die Schlosserei Glück in Falkenstein.

Von Susanne Kiwitter

erschienen am 03.02.2017



Falkenstein. In der Werkstatt an der Lindenstraße 8 in Falkenstein scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Fräse, Punktschweißmaschine, Schlagschere, Drehbänke, Schmiedehammer: Der Maschinenpark stammt unisono aus vergangenen Zeiten. Das meiste davon aus der Ära der DDR. Die älteste Maschine, ein riesiger Bohrer, mit dem Löcher mit einem Durchmesser von fast fünf Zentimetern gebohrt werden können, stamme aus den 1920er-Jahren, erklärt Markus Glück.

Der 32-Jährige ist seit Januar 2015 der Herr über das Schmiedefeuer in der Werkstatt. Und das, nachdem dort 20 Jahre lang die Glut erloschen war. Walther Glück, der Vater von Markus Glück, musste 1995 die Werkstatt schließen, nachdem Baumärkte ihm mit Billigwaren den Rang abgelaufen hatten.

Große Schriftzüge an öffentlichen Gebäuden, schmiedeeiserne, ornamental geschwungene Tore, Kaminbestecke, Edelstahltreppen: In einer alten Mappe hält Markus Glück die Musterschätze aus Vaters und Großvaters Zeiten konserviert. Das berühmteste Stück aus der Glück'schen Werkstatt ist aber ein anderes: nämlich die Wetterfahne, die diese Woche von der Stadt Auerbach versteigert wurde. Für 1500 Euro ging sie über den Tisch. Der Erlös soll einem kulturellen Zweck zugute kommen.

Das Edelstahlteil stammt vom ehemaligen Schützenhaus in der Drei-Türme-Stadt, das im Herbst 2016 abgerissen wurde. Unerwartet meldeten sich einige Interessenten bei der Stadtverwaltung und fragten danach. Darunter auch die Glücks. Als es aber hieß, dass sie versteigert werden sollte, nahmen sie wieder Abstand. "Wir hätten sie nur dann zurückgenommen, wenn es keine Verwendung für die Wetterfahne gegeben hätte oder sie sogar auf dem Müll gelandet wäre", erklärt Ron Glück, der 36-jährige Bruder von Markus.

Als Walther Glück mit der Bauschlosserei nicht weiterkam, sattelte er auf Goldschmied um - und in diese Fußstapfen ist inzwischen Ron Glück getreten. Der eine Glück fürs Feine, der andere fürs Grobe: "Wir machen Frauen und Männer glücklich", erklären die beiden Glück-Brüder schelmisch.

Und inzwischen, so denken die Brüder, habe die Variante billig wieder abgedankt. "Jetzt ist wieder Qualität gefragt", sagt Markus Glück, der für die Wiederaufnahme des Schlossereibetriebes seinen Job als Prototypenkarosseriebauer in der Fahrzeugentwicklung Zwickau an den Nagel hängte. Eine historische Entscheidung für die Familie. Anfang des 20. Jahrhunderts hatte der Onkel seines Großvaters die Schlosserei gegründet. Markus Glück führt sie nun in der vierten Generation und hat dem Betrieb im Kontrast zum musealen Maschinenpark einen modernen Anstrich verliehen: Mit "Mehr als nur Schlossern" wirbt der "Metallbildner" für sein "Metalldesign".