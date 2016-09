An alter Freibad-Uhr werkeln viele mit

Der Zeitmesser steht f├╝r Falkensteiner Industriegeschichte. Unklar ist, wie er nach Sanierung an den angestammten Platz kommt.

Von Heike Mann

erschienen am 15.09.2016



Falkenstein. Mit der Aufschrift "Falkenstein 2016" auf den neuen Ziffernbl├Ąttern der alten Freibad-Uhr hat sich Michael Lienemann eigentlich unter Druck gesetzt. "Plan war, die Uhr zur Falkensteiner Kirmes fertig an die Stadt zu ├╝bergeben. Jetzt fehlen aber noch einige Teile, wir werden das wohl erst kommendes Fr├╝hjahr schaffen", erz├Ąhlt der Falkensteiner Friseurmeister.

St├╝ck f├╝r St├╝ck wurde der Zeitmesser restauriert. Dabei haben sich Lienemann und seine zahlreichen Helfer und Unterst├╝tzer bem├╝ht, so viel wie m├Âglich vom Original zu erhalten. Allerdings war das nicht so einfach, weil die Uhr ├╝ber Jahre Wind und Wetter ausgesetzt war. Das Geh├Ąuse war undicht, Rost die Folge. Wegen des schlechten Zustands mussten viele Teile neu angefertigt werden. Unter anderem die Ziffernbl├Ątter, die Zeiger und das Dach. Lienemann hat aber immer Wert darauf gelegt, dass alles wie im Original aussieht. Erhalten bleiben konnte der Rahmen des Geh├Ąuses, er wurde sandgestrahlt und pulverbeschichtet.

Fr├╝her sicherte das von der Falgard zum Freibad verlegte Kabel den Betrieb der Uhr. Von der Hauptuhr des Werkes kam auch der Impuls f├╝r den Zeitmesser. Das alte Kabel war laut Lienemann nicht mehr auffindbar im Gel├Ąnde, die Stadt hat ein neues verlegen lassen. Per Funksender soll die Uhr k├╝nftig gesteuert werden, das Umstellen auf Sommer- und Winterzeit automatisch erfolgen. "Ich bin schon total aufgeregt, ob das richtig funktioniert", dreht der Falkensteiner das kleine Teil noch skeptisch in seinen H├Ąnden. Die Zeiger der vier Ziffernbl├Ątter werden von vier Uhrwerken bewegt, das sind kleine Elektromotoren mit Spule, Welle und Zahnrad. Es soll auf alle einen Testlauf f├╝r die Uhr noch in Lienemanns Garage geben.

Viele kleine Handgriffe waren f├╝r die Sanierung n├Âtig. Die Ziffernbl├Ątter hat Grafiker Thomas Kerschon mit der Hand gemalt, die Zeiger ein Rentner aus Ellefeld neu angefertigt, um die Uhrwerke k├╝mmert sich jemand, der fr├╝her alle Bahnhofsuhren in der Umgebung gewartet hat. "Die meiste Zeit habe ich eigentlich gewartet, dass etwas fertig wird", so Lienemann, der alles in seiner Garage zusammenf├╝gt.

Die Freibaduhr ist f├╝r ihn etwas Besonderes, weil sie f├╝r die Kindheit und Jugend vieler Falkensteiner in seinem Alter steht. "Wir haben unsere Ferien fast komplett im Freibad verbracht. Wenn es Zeit war zum Nachhausegehen, gen├╝gte ein Blick vom Bademeister zur Uhr", erinnert sich Lienemann. Wann genau die Uhr im Freibadgel├Ąnde aufgestellt wurde, l├Ąsst sich trotz Nachforschungen im st├Ądtischen Archiv nicht mehr herausfinden. Das Freibad jedenfalls wurde von Betriebsangeh├Ârigen der Falgard im sogenannten Nationalen Aufbauwerk (NAW) angelegt. Und das war irgendwann in den 1950er-Jahren.

Gedanken macht er sich, wie die Uhr wieder auf den Mast am ehemaligen Freibadgel├Ąnde kommt. Immerhin ist sie in vier Meter H├Âhe angebracht. "So wie beim Herunterheben mit einem Gabelstapler, das geht nicht, daf├╝r ist sie jetzt einfach zu schwer." Er hofft, dass er daf├╝r jemanden findet, der ihm mit einem Kran aushilft.