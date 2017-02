Aschekübel-Areal: Die Sanierung beginnt

Mit Millionen von robusten grauen Mülltonnen hat Dorfstadt bis 1990 die gesamte Republik versorgt. Jetzt hat die Sanierung des Geländes an der alten Verzinkerei begonnen.

Von Bernd Appel

erschienen am 04.02.2017



Dorfstadt. Jeder DDR-Bürger kennt sie, und ab und zu sieht man sie bis heute: die typischen verzinkten Aschekübel, die überall in der Republik treu und robust ihren Dienst taten. Eingeprägt war die Abkürzung DMV, ergänzt mit der TGL-Nummer und der Jahreszahl der Herstellung. DMV - das steht für Dorfstädter Metallwerk und Verzinkerei. Der Betrieb versorgte seit Beginn der 1960er-Jahre die gesamte DDR mit diesen Tonnen. 300.000 bis 400.000 Stück betrug der jährliche Ausstoß, es müssen bis 1990 also weit über zehn Millionen zusammengekommen sein.

In diesen Tagen gerät der einstige Verzinkerei-Standort wieder in den Fokus: Im Zusammenhang mit dem weiteren Bau der Göltzschtalumgehung soll der "Altstandort Gaswerk und Verzinkerei" im Falkensteiner Ortsteil saniert werden. Den ersten Beschluss dazu hat der Stadtrat gefasst, und zahlreiche Bäume auf dem Gelände sind inzwischen schon gefallen. Die Lengenfelder Recycling und Abbruch GmbH hat den Zuschlag für knapp 14.000 Euro bekommen.

Die Abholzung ist Voraussetzung für die geplante Beseitigung der Altlasten. Dabei bleiben die alten Gebäude, die zum Teil von einer Schlosserei genutzt werden, allerdings stehen: Für den Bau der Anschlussstelle wird nur ein nicht bebauter Teil unmittelbar daneben benötigt, der ebenfalls belastet sein soll. Fördermittel für die Sanierung sind beantragt, bisher jedoch noch nicht bewilligt.

Der Dorfstädter Ortschronist Mario Damm weiß einiges zu berichten über die einstige Wiege der DDR-Tonnen. Kurt Grimm habe das Dorfstädter Metallwerk in den 1930ern Jahren gegründet: "Produziert wurde im Gebäude einer früheren Stickerei, in dem sich heute die Spielothek befindet." Nach Kriegsende floh Grimm nach Bayreuth, baute dort ein neues Unternehmen auf. In Dorfstadt machte der VEB DMV weiter mit der Herstellung von Dachfenstern, Blechfässern und Düngemittel-Streuern, zunehmend wurden dann die Mülltonnen zum Schwerpunkt. Die Rohware wurde in der heutigen Spielothek gefertigt und dann mit so genannten Pomssenschleppern, die Hänger zogen, die Dorfstädter Straße entlang hinauf zur Verzinkerei kutschiert, schildert der Chronist. Als Beizmittel wurde Salzsäure verwendet, wie es allgemein üblich ist. Aber auch Dachfenster wurden in Dorfstadt weiterhin produziert, 60.000 pro Jahr waren es zu Hochzeiten.

Etwa 150 Mitarbeiter waren nach Angaben eines früheren Beschäftigten zu Hochzeiten im VEB DMV tätig. Nach der Wende machten einige von ihnen weiter, bis 2002/03 stellte man unter anderem noch Papierkörbe und ähnliche Behälter aus Metall her, dann war komplett Schluss.

Die letzten der nahezu unverwüstlichen DDR-Mülltonnen verließen 1990 das Werk, eine davon hat sich der Ellefelder Bauhof gesichert. Dort wird das gute Stück bis heute in Ehren gehalten und sieht noch aus wie neu.