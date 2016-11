Astronomentreff: Warum Sternegucken einsam macht

Kein Tag ohne Teleskop - Rodewischer Sternwarte-Chef erklärt die Faszination der Amateur-Astronomie

erschienen am 07.11.2016



Rodewisch. 38 Jahre lang täglich die Sonne beobachten oder für eine Sonnenfinsternis auf eine französische Insel im Indischen Ozean reisen - das klingt verrückt. Amateurastronomen machen so etwas. Und 55 von ihnen aus Westsachsen und teilweise darüber hinaus haben sich am Samstag zum Fachsimpeln in Rodewisch getroffen. Über die 25. Tagung dieser Art im Vogtland hat Susanne Kiwitter mit Jochen Engelmann, dem Leiter der Rodewischer Sternwarte, gesprochen.

"Freie Presse": Herr Engelmann, die 25. Tagung der Amateurastronomen Westsachsens liegt hinter Ihnen. Wie war's?

Jochen Engelmann: Die Veranstaltung war ein schöner Erfolg, dem Jubiläum angemessen. Wir haben 13 Vorträge in fachlich sehr guter Qualität gehört, die insgesamt vier Stunden in Anspruch nahmen und damit genügend Zeit für das Wichtigste eines solchen Treffens übrig ließen: den Erfahrungsaustausch.

Ist das Dasein eines Amateurastronomen sonst ein einsames?

Im Prinzip schon, denn jeder beobachtet durch sein Teleskop für sich allein. Der große Reiz ist: die eigenen Beobachtungen anderen in Wort und Bild zu präsentieren und sich darüber austauschen zu können.

Welcher Beitrag hat Sie am meistern begeistert?

Als Gastgeber habe ich nicht alles vollständig mitbekommen. Aber das einer wie der Chemnitzer Andreas Viertel - der übrigens seit Beginn an dabei ist - seit 38 Jahren die Sonne beobachtet, ist schon faszinierend. Jeden Tag, wohlbemerkt! Selbst Urlaubszeiten sind für ihn kein Grund, das Teleskop zu Hause zu lassen.

Andere reisen laut ihrer Vortragsliste nach La Réunion, einer französischen Insel im Indischen Ozean, um dort eine ringförmige Sonnenfinsternis zu beobachten. Das klingt ebenso verrückt ...

Ja (lacht), ein bisschen schon. Das war Thomas Wolf aus Radeberg bei Dresden und die Sonnenfinsternis hat am 1. September diesen Jahres stattgefunden.

Welche Bedeutung haben die Beobachtungen und Forschungen von Amateurastronomen?

Meist sind das keine neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse, sie bestätigen diese aber. Sie müssen sich vorstellen, dass die Geräte, mit denen Amateurastronomen arbeiten, mit denen der Profis nicht mithalten können, weil die preislichen Unterschiede zu hoch sind. Es gibt aber auch Ausnahmen: Die Drebacher Sternfreunde haben beispielsweise schon eine Reihe von Kleinplaneten entdeckt. Und auch das Profil von Mondoberflächen lässt sich mit Amateurgeräten gut dokumentieren.

Welches Fazit ziehen Sie nach dem 25. Mal?

Diese Veranstaltung lebt zu hundert Prozent aus sich selbst heraus, das heißt, die Vorträge stammen ausnahmslos von den Teilnehmern selbst. Und: Es gibt immer wieder neue Leute. Diesmal war eine Reihe von Schülern dabei, die ich das erste Mal gesehen habe.